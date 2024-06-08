Экс-коуч сборной Бразилии попросил Фламенго подписать бывшего хава Шахтера
Тите нужен Маркос Антонио
Бывший наставник сборной Бразилии Тите, который в настоящий момент возглавляет «Фламенго», попросил руководство «стервятников» подписать летом 23-летнего хавбека «Лацио» Маркоса Антонио, известного в Украине по выступлениям за «Шахтер».
Сезон-2023/24 Маркос Антонио провел в Греции, где на правах аренды выступал за ПАОК, однако стать ключевой фигурой для этой команды так и не смог.
В «Лацио» на бразильца также не рассчитывают и хотели бы продать игрока летом, но не исключается также и возможность еще одной аренды.
Боссы «Фламенго» уже начали контактировать с агентами футболиста на предмет потенциального трансфера.
Летом 2022 года «Лацио» потратил на покупку Маркоса Антонио из «Шахтера» 8 миллионов евро. Сейчас римляне готовы продать хавбека за 6 миллионов.
Напомним, за «Шахтер» Маркос Антонио выступал с февраля 2019-го по февраль 2022-го, после чего несколько месяцев провел вне футбола, что было вызвано началом полномасштабной фазы российско-украинской войны.
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