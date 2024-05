ВИДЕО. Шок на Уэмбли. Ман Юнайтед дважды забил Ман Сити в первом тайме

25 мая проходит финальный матч Кубка Англии 2023/24 между командами «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Поединок проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

После первого тайма счет 2:0 в пользу «красных дьяволов».

На 30-й минуте забил Алехандро Гарначо, а на 39-й отличился Кобби Мейну.

Если подопечные Эрика тен Хага выиграют Кубок Англии, то в следующем сезоне сыграют в основном раунде Лиге Европы.

ГОЛ! 0:1 Гарначо, 30 мин.

GARNACHOOO 🫨



The @ManUtd man capitalises on a mistake to strike first at Wembley! 🔴#EmiratesFACup pic.twitter.com/olfFq43HG8