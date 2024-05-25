В субботу, 25-го мая, состоится финальный поединок Кубка Англии, в котором сразятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Уэмбли», начало в 17:00.

Эрика тен Хага уволят с должности главного тренера «Красных дьяволов» сразу после финала. Вне зависимости от результата. Поэтому у нидерландца остался последний шанс доказать, что, возможно, руководство клуба сильно спешит со своим решением. Кроме того, «Юнайтед» так и не отобрался в еврокубки через чемпионат на следующий сезон, поэтому, если уступит, то это будет сокрушительный удар по всему следующему сезону. И лишь после этого в клубе вспоминают, что в предстоящей игре будет дерби. Против нового-старого чемпиона страны. Год назад Манчестер был «небесно-голубым».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед», за которой можно следить в украинской версии сайта.