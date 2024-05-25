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Кубок Англии
Манчестер Сити
25.05.2024 17:00 - : -
Манчестер Юнайтед
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Англия
25 мая 2024, 01:13 | Обновлено 25 мая 2024, 01:37
106
0

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на финал Кубка Англии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует решающий поединок

25 мая 2024, 01:13 | Обновлено 25 мая 2024, 01:37
106
0
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на финал Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

25 мая на «Уэмбли» пройдет финальный матч кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда провела достаточно непростой сезон - достаточно сравнить его с предыдущим. Долгожданная победа в Лиге чемпионов сменилась обидным вылетом так и не проигравшего клуба в четвертьфинале от главного соперника на этой арене последних лет, Реала. В АПЛ снова продолжилась гонка с Арсеналом, что была в 2022/2023. Ливерпуль присоединился, но весной сдулся, а вот канониры на этот раз держались до последнего. Им чуть поневоле не помог Тоттенхэм, что мог в предпоследнем поединке вырвать ничью, но там все закончилось минимальной победой фаворита. В прошлое воскресенье с Вест Хэмом оформили довольно уверенную победу, а с ней - и титул.

Ставки на матч Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед

Клуб может многое рассказать своему шумному соседу по поводу проблем в этом сезоне. Еще в 2023-м году красные дьяволы успели опозориться в Лиге чемпионов (возвращение туда обернулось последним местом в несложной группе) и Кубке Лиги (обладатель трофея получил 0:3 на Олд Траффорд от Ньюкасла). А в рамках АПЛ после третьего места подопечные тен Хага обновляли различные антирекорды под сетования голландца о эпидемии травм, особенно в обороне. В итоге к маю оказалось, что МЮ может не пробиться в еврокубки вообще, о месте в топ-4 уже давно забыли. В ключевой момент, с Ньюкаслом, получилось собраться и обыграть прямого конкурента 3:2 - но это просто позволило догнать сорок. Брайтон-то обыграли, но и конкурент выиграл, оставив гранда на 8-й позиции и, значит, без еврокубков. Сейчас же будет шанс скрасить сезон, вот только в прошлый приезд на Уэмбли манкунианцы дали Ковентри из Чемпионшипа отыграться с 0:3, пройдя его только по пенальти.

Статистика личных встреч

6 из 7 манкунианских дерби в последнее время выигрывались горожанами. После победы в прошлом кубковом финале они взяли 6 очков из 6 в рамках этой АПЛ, еще и забивая по 3 гола в ворота уже Онана.

Прогноз

GGBET не верит в МЮ - он провел откровенно слабый сезон. Ставим на победу подопечных Пепа при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,83).

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
25 мая 2024 -
17:00
Манчестер Юнайтед
Победа Манчестер Сити с форой (-1.5) 1.83 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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