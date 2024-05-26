Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы разочарованы поражением в финале»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:1) в финале Кубка Англии.

«Начну с поздравлений в адрес МЮ. Мой план на игру был не лучшим. Второй тайм мы провели намного лучше, действовали более интенсивно.

Матч был равным. Следует отдать должное «Юнайтед» за второй гол и за уровень мастерства. Они здорово находили свободные зоны и удачно переходили из обороны в атаку.

Сегодня мы разочарованы, и это естественно, когда команда проигрывает финал. Но сезон получился выдающимся. Мы неплохо поборолись за все трофеи. Теперь нужно отдохнуть и вернуться», – сказал испанский специалист.