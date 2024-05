25 мая состоялся финальный матч Кубка Англии между командами «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Поединок прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов».

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голы: Доку, 87 – Гарначо, 30, Майну, 39

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 0:1 Гарначо, 30 мин.

GARNACHOOO 🫨



The @ManUtd man capitalises on a mistake to strike first at Wembley! 🔴#EmiratesFACup pic.twitter.com/olfFq43HG8 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 25, 2024

ГОЛ! 0:2 Майну, 39 мин.

YOU COULDN'T WRITE IT 🤯



Academy graduate, Kobbie Mainoo scores in the #EmiratesFACup Final for @ManUtd 😱 pic.twitter.com/d68cAKvaE8 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 25, 2024

ГОЛ! 1:2 Доку, 87 мин.