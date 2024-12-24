Дисквалификация Рамиреса, новый контракт Тымчика, детали по Мудрику

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 23 декабря.

1А. Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал форварда Динамо на полгода

Плохие новости для Эрика Рамиреса…

1В. ОФИЦИАЛЬНО. Тымчик подписал новый контракт с Динамо

Новое соглашение рассчитано еще на четыре года

2. Трубин снова отыграл на ноль и помог Бенфике стать лидером в Португалии

«Орлы» победили «Эшторил» со счетом 3:0

3А. Приоритеты расставлены. Известно, интересуется ли Ювентус Сиканом

Даниил Сикан не является приоритетной целью «Ювентуса»

3В. Молод и перспективен. Украинский голкипер может перейти в Вильярреал

Ярослав Троицкий может присоединиться к «желтой субмарине»

4. Обнаружено в Лондоне. Известны новые подробности о допинг-скандале Мудрика

Михаил Мудрик провалил тест в Лондоне

5. Умер участник финала Кубка европейских чемпионов, где забили 10 голов

Дитер Лиднер был выдающимся футболистом «Айнтрахта»

6А. Украинки выступят в парном разряде в Брисбене. Новые дуэты Киченок и Костюк

Людмила, Надежда и Марта заявились на австралийский 500-тысячник, на котором откроют 2025 год

6В. Снова допинг-скандал. Двукратный победитель Grand Slam дисквалифицирован

Макса Перселла отстранили из-за использования «запрещенного метода»

7. Усик отстранен от бокса после безумного реванша с Фьюри. Известна причина

Александр победил Тайсона единогласным решением судей

8А. Шорт-трек. Вершина близко. Гандей завершает год в топ-10 мирового рейтинга

Лидер сборной Украины – в десятке лучших по времени на дистанции 500 метров

8В. Приятная стабильность украинцев, Пройсс и Бё снова на высоте

Обзор событий третьего этапа биатлонного Кубка мира

9. Результативный Довбик, огрехи Миколенко и успешный Забарный

Блогер Sport.ua рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

10. Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «О сборной мне думать еще рано»

Бомбардир «Кривбасса» дал эксклюзивное интервью Sport.ua

