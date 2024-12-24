Дисквалификация Рамиреса, новый контракт Тымчика, детали по Мудрику
Главные новости за 23 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 23 декабря.
1А. Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал форварда Динамо на полгода
Плохие новости для Эрика Рамиреса…
1В. ОФИЦИАЛЬНО. Тымчик подписал новый контракт с Динамо
Новое соглашение рассчитано еще на четыре года
2. Трубин снова отыграл на ноль и помог Бенфике стать лидером в Португалии
«Орлы» победили «Эшторил» со счетом 3:0
3А. Приоритеты расставлены. Известно, интересуется ли Ювентус Сиканом
Даниил Сикан не является приоритетной целью «Ювентуса»
3В. Молод и перспективен. Украинский голкипер может перейти в Вильярреал
Ярослав Троицкий может присоединиться к «желтой субмарине»
4. Обнаружено в Лондоне. Известны новые подробности о допинг-скандале Мудрика
Михаил Мудрик провалил тест в Лондоне
5. Умер участник финала Кубка европейских чемпионов, где забили 10 голов
Дитер Лиднер был выдающимся футболистом «Айнтрахта»
6А. Украинки выступят в парном разряде в Брисбене. Новые дуэты Киченок и Костюк
Людмила, Надежда и Марта заявились на австралийский 500-тысячник, на котором откроют 2025 год
6В. Снова допинг-скандал. Двукратный победитель Grand Slam дисквалифицирован
Макса Перселла отстранили из-за использования «запрещенного метода»
7. Усик отстранен от бокса после безумного реванша с Фьюри. Известна причина
Александр победил Тайсона единогласным решением судей
8А. Шорт-трек. Вершина близко. Гандей завершает год в топ-10 мирового рейтинга
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