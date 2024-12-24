Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дисквалификация Рамиреса, новый контракт Тымчика, детали по Мудрику
Другие новости
24 декабря 2024, 06:00 |
1070
0

Дисквалификация Рамиреса, новый контракт Тымчика, детали по Мудрику

Главные новости за 23 декабря на Sport.ua

24 декабря 2024, 06:00 |
1070
0
Дисквалификация Рамиреса, новый контракт Тымчика, детали по Мудрику
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 23 декабря.

1А. Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал форварда Динамо на полгода
Плохие новости для Эрика Рамиреса…

1В. ОФИЦИАЛЬНО. Тымчик подписал новый контракт с Динамо
Новое соглашение рассчитано еще на четыре года

2. Трубин снова отыграл на ноль и помог Бенфике стать лидером в Португалии
«Орлы» победили «Эшторил» со счетом 3:0

3А. Приоритеты расставлены. Известно, интересуется ли Ювентус Сиканом
Даниил Сикан не является приоритетной целью «Ювентуса»

3В. Молод и перспективен. Украинский голкипер может перейти в Вильярреал
Ярослав Троицкий может присоединиться к «желтой субмарине»

4. Обнаружено в Лондоне. Известны новые подробности о допинг-скандале Мудрика
Михаил Мудрик провалил тест в Лондоне

5. Умер участник финала Кубка европейских чемпионов, где забили 10 голов
Дитер Лиднер был выдающимся футболистом «Айнтрахта»

6А. Украинки выступят в парном разряде в Брисбене. Новые дуэты Киченок и Костюк
Людмила, Надежда и Марта заявились на австралийский 500-тысячник, на котором откроют 2025 год

6В. Снова допинг-скандал. Двукратный победитель Grand Slam дисквалифицирован
Макса Перселла отстранили из-за использования «запрещенного метода»

7. Усик отстранен от бокса после безумного реванша с Фьюри. Известна причина
Александр победил Тайсона единогласным решением судей

8А. Шорт-трек. Вершина близко. Гандей завершает год в топ-10 мирового рейтинга
Лидер сборной Украины – в десятке лучших по времени на дистанции 500 метров

8В. Приятная стабильность украинцев, Пройсс и Бё снова на высоте
Обзор событий третьего этапа биатлонного Кубка мира

9. Результативный Довбик, огрехи Миколенко и успешный Забарный
Блогер Sport.ua рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

10. Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «О сборной мне думать еще рано»
Бомбардир «Кривбасса» дал эксклюзивное интервью Sport.ua

По теме:
Провал МЮ, голевая феерия в Лондоне, гонорар Усика за бой
Победа Усика над Фьюри, триумф Богачука, проблемы Гвардиолы
Соперники Динамо U19 и Шахтера U19, взвешивание Усика и Фьюри, Джима – 4-я
главные новости
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Выделил лучших украинских игроков. Тренер Борнмута – о украинском футболе
Футбол | 23 декабря 2024, 23:22 3
Выделил лучших украинских игроков. Тренер Борнмута – о украинском футболе
Выделил лучших украинских игроков. Тренер Борнмута – о украинском футболе

Андони Ираола рассказал о опыте встреч с «Шахтером» и о игроках сборной Украины

Усик назвал следующего соперника после реванша с Фьюри
Бокс | 23 декабря 2024, 10:00 33
Усик назвал следующего соперника после реванша с Фьюри
Усик назвал следующего соперника после реванша с Фьюри

Александр подтвердил, что это будет Даниэль Дюбуа

«Это было нечестно». Амир Хан оценил победу Усика против Фьюри
Бокс | 23.12.2024, 08:55
«Это было нечестно». Амир Хан оценил победу Усика против Фьюри
«Это было нечестно». Амир Хан оценил победу Усика против Фьюри
ФОТО. Одним холостяком меньше. Лидер Кривбасса женится
Футбол | 24.12.2024, 04:27
ФОТО. Одним холостяком меньше. Лидер Кривбасса женится
ФОТО. Одним холостяком меньше. Лидер Кривбасса женится
Обнаружено в Лондоне. Известны новые подробности о допинг-скандале Мудрика
Футбол | 23.12.2024, 13:38
Обнаружено в Лондоне. Известны новые подробности о допинг-скандале Мудрика
Обнаружено в Лондоне. Известны новые подробности о допинг-скандале Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин увидел два шедевра. Реал и Севилья выдали матч на 6 голов в Мадриде
Лунин увидел два шедевра. Реал и Севилья выдали матч на 6 голов в Мадриде
22.12.2024, 19:14 10
Футбол
Просто закатил в сетку. Реакция фанов на игру Довбика в матче Рома – Парма
Просто закатил в сетку. Реакция фанов на игру Довбика в матче Рома – Парма
22.12.2024, 17:10 8
Футбол
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал форварда Динамо на полгода
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал форварда Динамо на полгода
23.12.2024, 18:46 3
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика против Фьюри
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика против Фьюри
22.12.2024, 09:04 2
Бокс
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
22.12.2024, 05:10
Футбол
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
22.12.2024, 00:10 4
Бокс
Серьезный скандал. Футболка Усика сильно возмутила местную публику
Серьезный скандал. Футболка Усика сильно возмутила местную публику
22.12.2024, 02:16 29
Бокс
Вторая победа над Цыганским королем! Усик снова выиграл у Фьюри по очкам
Вторая победа над Цыганским королем! Усик снова выиграл у Фьюри по очкам
22.12.2024, 01:31 164
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем