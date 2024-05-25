Реверанс на прощание. Ман Юнайтед отобрал Кубок Англии у Сити
Эрик тен Хаг, возможно, завершил свою работу в клубе завоеванием трофея и места в еврокубках
Отчет о матче ожидайте позже.
Кубок Англии. Финал.
«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» - 1:2
Голы: Доку, 87 – Гарначо, 30, Мейну, 39
Предупреждения: Альварес, 90+7 – Мейну, 45
«Манчестер Сити»: Ортега – Гвардиол, Аке (Аканджи, 46), Стоунз, Уокер – Родри – Фоден, Ковачич (Доку, 46), де Брюйне (Альварес, 56), Силва – Холанд.
«Манчестер Юнайтед»: Онана – Далот, Мартинес (Эванс, 73), Варан, Ван-Биссака – Мейну, Амрабат – Рашфорд (Гойлунн, 74), Мактоминей (Линделеф, 90+3), Гарначо (Маунт, 90+3) – Фернандеш.
Арбитр: Энди Мэдли (Йорк, Англия).
Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия).
Удары (в створ): 18 (4) – 10 (5)
Угловые: 7 – 1
Оффсайды: 1 – 3.
МАНЧЕСТЕР СИТИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
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