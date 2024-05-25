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Кубок Англии
Манчестер Сити
25.05.2024 17:00 – FT 1 : 2
Манчестер Юнайтед
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Кубок Англии
25 мая 2024, 19:01 | Обновлено 25 мая 2024, 19:03
1051
2

Реверанс на прощание. Ман Юнайтед отобрал Кубок Англии у Сити

Эрик тен Хаг, возможно, завершил свою работу в клубе завоеванием трофея и места в еврокубках

25 мая 2024, 19:01 | Обновлено 25 мая 2024, 19:03
1051
2
Реверанс на прощание. Ман Юнайтед отобрал Кубок Англии у Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Кубок Англии. Финал.

«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» - 1:2

Голы: Доку, 87 – Гарначо, 30, Мейну, 39

Предупреждения: Альварес, 90+7 – Мейну, 45

«Манчестер Сити»: Ортега – Гвардиол, Аке (Аканджи, 46), Стоунз, Уокер – Родри – Фоден, Ковачич (Доку, 46), де Брюйне (Альварес, 56), Силва – Холанд.

«Манчестер Юнайтед»: Онана – Далот, Мартинес (Эванс, 73), Варан, Ван-Биссака – Мейну, Амрабат – Рашфорд (Гойлунн, 74), Мактоминей (Линделеф, 90+3), Гарначо (Маунт, 90+3) – Фернандеш.

Арбитр: Энди Мэдли (Йорк, Англия).

Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия).

Удары (в створ): 18 (4) – 10 (5)
Угловые: 7 – 1
Оффсайды: 1 – 3.

МАНЧЕСТЕР СИТИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 2
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МЮ  опять сравнялся по титулам с Ливерпулем!
И это в самом худшем сезоне в истории клуба.
Красный периодический автобус выстоял, а тен Хаг взял второй титул для команды.
Вот вам и Полесье!
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+6
Brian
Рад за МЮ, но это такое себе утешение на фоне провального сезона в АПЛ. Нет той игры, нет той уверенности в игре что была при величайшем Алексе Фергюссоне. Такое......вроде и медальку какую то выиграли, но понимаю что следующий сезон будет опять коту под хвост......печально......
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+3
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