Шмид вписал свое имя в историю Euro

В матче Австрия – Нидерланды (3:2) был забит 900-й мяч финальных турниров чемпионатов Европы. Его автором стал 24-летний хавбек австрийцев Романо Шмид.

К слову, на Euro-2020 700-й мяч записал на свой счет также игрок сборной Австрии – Михаэль Грегорич.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы финальных турниров чемпионатов Европы