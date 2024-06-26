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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 12:02 | Обновлено 26 июня 2024, 13:01
689
0

Шмид вписал свое имя в историю Euro

24-летний хавбек сборной Австрии стал автором 900-го гола финальных турниров ЧЕ

26 июня 2024, 12:02 | Обновлено 26 июня 2024, 13:01
689
0
Шмид вписал свое имя в историю Euro
Getty Images/Global Images Ukraine. Романо Шмид

В матче Австрия – Нидерланды (3:2) был забит 900-й мяч финальных турниров чемпионатов Европы. Его автором стал 24-летний хавбек австрийцев Романо Шмид.

К слову, на Euro-2020 700-й мяч записал на свой счет также игрок сборной Австрии – Михаэль Грегорич.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы финальных турниров чемпионатов Европы

Гол

Дата

Стадия

Автор гола

Сборная

Соперник

Минута

Счет

1-й

06.07.1960

1/2

Милан ГАЛИЧ

Югославия

Франция

11' (1:0)

5:4

100-й

16.06.1984

ГТ

Ален ЖИРЕСС

Франция

Бельгия

31' (2:0)

5:0

200-й

26.06.1992

Финал

Ким ВИЛЬФОРТ

Дания

Германия

78' (2:0)

2:0

300-й

18.06.2000

ГТ

Златко ЗАХОВИЧ

Словения

Испания

59' (1:1)

1:2

400-й

21.06.2004

ГТ

Тьерри АНРИ

Франция

Швейцария

84' (3:1)

3:1

500-й

26.06.2008

1/2

ХАВИ

Испания

россия

50' (1:0)

3:0

600-й

14.06.2016

ГТ

НАНИ

Португалия

Исландия

31' (1:0)

1:1

700-й

13.06.2021

ГТ

Михаэль ГРЕГОРИЧ

Австрия

Сев. Македония

78' (2:1)

3:1

800-й

28.06.2021

1/8

Харис СЕФЕРОВИЧ

Швейцария

Франция

15' (1:0)

3:3

900-й

25.06.2024

ГТ

Романо ШМИД

Австрия

Нидерланды

59' (2:1)

3:2

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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