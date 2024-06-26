Вингер Металлиста 1925 останется в УПЛ

По итогам сезона 2023/24 «Металлист 1925» занял последнее, 16 место в турнирной таблице УПЛ и вылетел в Первую лигу.

Как стало известно Sport.ua, один из игроков харьковской команды продолжит свои выступления в элитном дивизионе Украины. Вингер «Металлиста 1925» Константин Бычек близок к переходу в «Оболонь».

В прошлом сезоне 24-летний вингер провел за «Металлист 1925» 18 матчей и сделал один ассист.

Контракт Бычека с харьковским клубом действует до 30 июня 2025 года. Авторитетный портал Тransfermarkt оценивает футболиста в 250 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что форвард «Руха» Денис Теслюк этим летом перейдет в «Оболонь».