Мален стал автором самого раннего автогола в истории Euro
Свои ворота форвард нидерландцев поразил уже на 6-й минуте матча с австрийцами
25-летний нападающий сборной Нидерландов Дониелл Мален стал автором самого раннего автогола в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Свои ворота он поразил уже на 6-й минуте матча с австрийцами.
Прежний рекорд, установленный на ЧЕ-2020 швейцарцем Денисом Закариа, Мален превзошел на 2 минуты.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние автоголы в финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Дата
|
Стадия
|
Игрок
|
Сборная
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
25.06.2024
|
ГТ
|
Дониелл МАЛЕН
|
Нидерланды
|
Австрия
|
6' (0:1)
|
2:3
|
02.07.2021
|
1/4
|
Денис ЗАКАРИА
|
Швейцария
|
Испания
|
8' (0:1)
|
1:1
|
14.06.2021
|
ГТ
|
Войцех ЩЕНСНЫ
|
Польша
|
Словакия
|
18' (0:1)
|
1:2
|
15.06.2021
|
ГТ
|
Матс ХУММЕЛЬС
|
Германия
|
Франция
|
20' (0:1)
|
0:1
|
28.06.2021
|
1/8
|
ПЕДРИ
|
Испания
|
Хорватия
|
20' (0:1)
|
5:3
|
17.06.2004
|
ГТ
|
Игор ТУДОР
|
Хорватия
|
Франция
|
22' (0:1)
|
2:2
|
22.06.2024
|
ГТ
|
САМЕТ Акайдын
|
Турция
|
Португалия
|
28' (0:2)
|
0:3
|
23.06.2021
|
ГТ
|
Мартин ДУБРАВКА
|
Словакия
|
Испания
|
30' (0:1)
|
0:5
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