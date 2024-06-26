Мален стал автором самого раннего автогола в истории Euro

25-летний нападающий сборной Нидерландов Дониелл Мален стал автором самого раннего автогола в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Свои ворота он поразил уже на 6-й минуте матча с австрийцами.

Прежний рекорд, установленный на ЧЕ-2020 швейцарцем Денисом Закариа, Мален превзошел на 2 минуты.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние автоголы в финальных турнирах чемпионатов Европы