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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 11:54 | Обновлено 26 июня 2024, 13:02
570
1

Мален стал автором самого раннего автогола в истории Euro

Свои ворота форвард нидерландцев поразил уже на 6-й минуте матча с австрийцами

26 июня 2024, 11:54 | Обновлено 26 июня 2024, 13:02
570
1
Мален стал автором самого раннего автогола в истории Euro
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний нападающий сборной Нидерландов Дониелл Мален стал автором самого раннего автогола в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Свои ворота он поразил уже на 6-й минуте матча с австрийцами.

Прежний рекорд, установленный на ЧЕ-2020 швейцарцем Денисом Закариа, Мален превзошел на 2 минуты.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние автоголы в финальных турнирах чемпионатов Европы

Дата

Стадия

Игрок

Сборная

Соперник

Минута

Счет

25.06.2024

ГТ

Дониелл МАЛЕН

Нидерланды

Австрия

6' (0:1)

2:3

02.07.2021

1/4

Денис ЗАКАРИА

Швейцария

Испания

8' (0:1)

1:1

14.06.2021

ГТ

Войцех ЩЕНСНЫ

Польша

Словакия

18' (0:1)

1:2

15.06.2021

ГТ

Матс ХУММЕЛЬС

Германия

Франция

20' (0:1)

0:1

28.06.2021

1/8

ПЕДРИ

Испания

Хорватия

20' (0:1)

5:3

17.06.2004

ГТ

Игор ТУДОР

Хорватия

Франция

22' (0:1)

2:2

22.06.2024

ГТ

САМЕТ Акайдын

Турция

Португалия

28' (0:2)

0:3

23.06.2021

ГТ

Мартин ДУБРАВКА

Словакия

Испания

30' (0:1)

0:5

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цифры и факты Дониелл Мален Евро-2024
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Wlad West
А чо не проводится конкурс на самый красивый автогол?
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