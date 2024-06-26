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  4. Катарина Завацкая – Дарья Снигур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
26 июня 2024, 10:51 |
65
0

Катарина Завацкая – Дарья Снигур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда квалификации на Уимблдоне

26 июня 2024, 10:51 |
65
0
Катарина Завацкая – Дарья Снигур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

26 июня украинские теннисистки Катарина Завацкая (№200 WTA) и Дарья Снигур (№131 WTA) продолжат выступления в квалификации Уимблдона.

Во втором раунде отбора украинки сразится между собой. Встреча состоится 4-м запуском на корте №18 после матча Салкова – Русе. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Зейнеп Сонмез (№136 WTA) или Полоной Херцог (№182 WTA).

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Катарина Завацкая смотреть онлайн Уимблдон-2024 Дарья Снигур
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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