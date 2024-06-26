Катарина Завацкая – Дарья Снигур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 июня украинские теннисистки Катарина Завацкая (№200 WTA) и Дарья Снигур (№131 WTA) продолжат выступления в квалификации Уимблдона.

Во втором раунде отбора украинки сразится между собой. Встреча состоится 4-м запуском на корте №18 после матча Салкова – Русе. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Зейнеп Сонмез (№136 WTA) или Полоной Херцог (№182 WTA).

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