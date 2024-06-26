Спаллетти высказался о проблеме нынешней сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти после матча 3-го тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 с командой Хорватии (1:1) рассказал о тренерской работе с подопечными и о коммуникации с ними.

«Я всегда разговариваю со своими игроками. Я должен уметь слушать ушами и видеть глазами. Казалось, что команда создается путем многих разговоров с игроками, верно? Это не интерпретация, это так. Но то, что есть кто-то внутри, кто сливает вещи наружу, это плохо для сборной», – заявил Спаллетти.

Ранее сообщалось, что известны сборные, которые точно прощаются с Евро-2024.