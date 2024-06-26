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  4. Спаллетти высказался о проблеме нынешней сборной Италии
Италия
26 июня 2024, 11:23 | Обновлено 26 июня 2024, 11:30
177
0

Спаллетти высказался о проблеме нынешней сборной Италии

Итальянский тренер – об обстановке внутри коллектива

26 июня 2024, 11:23 | Обновлено 26 июня 2024, 11:30
177
0
Спаллетти высказался о проблеме нынешней сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти после матча 3-го тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 с командой Хорватии (1:1) рассказал о тренерской работе с подопечными и о коммуникации с ними.

«Я всегда разговариваю со своими игроками. Я должен уметь слушать ушами и видеть глазами. Казалось, что команда создается путем многих разговоров с игроками, верно? Это не интерпретация, это так. Но то, что есть кто-то внутри, кто сливает вещи наружу, это плохо для сборной», – заявил Спаллетти.

Ранее сообщалось, что известны сборные, которые точно прощаются с Евро-2024.

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Лучано Спаллетти сборная Италии по футболу Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: Mundo Deportivo
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