46 лет ждали. Австрия на Евро-2024 повторила исторический рекорд

Сборная Австрии в матче 3-го тура чемпионата Европы 2024 добилась победы со счетом 3:2 над командой Нидерландов.

Набрав 6 очков, подопечные Ральфа Рангника заняли первое место в группе D.

Австрийская команда выиграла группу на крупном турнире впервые с 1978 года. На ЧМ-1978, который проходил в Аргентине, альпийцы стали первыми в группе с командами Бразилии, Испании и Швеции. Они набрали 4 очка, как и сборная Бразилии, но по дополнительным показателям заняли 1-е место.

Во втором раунде ЧМ-1978 Австрия стала четвертой, финишировав позади сборных Нидерландов, Италии и ФРГ, и выбыла из дальнейшей борьбы.

В 1/8 финала Евро-2024 команда Рангника сыграет со вторым местом группы F, где играют Португалия, Турция, Чехия и Грузия.