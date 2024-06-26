46 лет ждали. Австрия на Евро-2024 повторила исторический рекорд
Альпийцы стали победителями группы на чемпионате Европы
Сборная Австрии в матче 3-го тура чемпионата Европы 2024 добилась победы со счетом 3:2 над командой Нидерландов.
Набрав 6 очков, подопечные Ральфа Рангника заняли первое место в группе D.
Австрийская команда выиграла группу на крупном турнире впервые с 1978 года. На ЧМ-1978, который проходил в Аргентине, альпийцы стали первыми в группе с командами Бразилии, Испании и Швеции. Они набрали 4 очка, как и сборная Бразилии, но по дополнительным показателям заняли 1-е место.
Во втором раунде ЧМ-1978 Австрия стала четвертой, финишировав позади сборных Нидерландов, Италии и ФРГ, и выбыла из дальнейшей борьбы.
В 1/8 финала Евро-2024 команда Рангника сыграет со вторым местом группы F, где играют Португалия, Турция, Чехия и Грузия.
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