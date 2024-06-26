Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Бельгия? Дисциплина бьет класс»

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2024 против Бельгии:

«Я считаю, что дисциплина бьет класс. Если мы сыграем так, как нам нужно, в защите и атаке, то у нас есть все шансы на победу. Все понимают, насколько этот матч важен для нас.

Надо сыграть дисциплинированно в защите, ведь мы понимаем, насколько сильная у Бельгии атака. Это топовая сборная, где играют классные футболисты».

Матч Украина - Бельгия состоится сегодня, 26 июня. Начало – в 19:00 по Киеву.