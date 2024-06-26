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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Бельгия? Дисциплина бьет класс»
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 12:24 | Обновлено 26 июня 2024, 12:25
1337
4

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Бельгия? Дисциплина бьет класс»

Вингер сборной Украины – о матче против Бельгии

26 июня 2024, 12:24 | Обновлено 26 июня 2024, 12:25
1337
4
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Бельгия? Дисциплина бьет класс»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2024 против Бельгии:

«Я считаю, что дисциплина бьет класс. Если мы сыграем так, как нам нужно, в защите и атаке, то у нас есть все шансы на победу. Все понимают, насколько этот матч важен для нас.

Надо сыграть дисциплинированно в защите, ведь мы понимаем, насколько сильная у Бельгии атака. Это топовая сборная, где играют классные футболисты».

Матч Украина - Бельгия состоится сегодня, 26 июня. Начало – в 19:00 по Киеву.

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Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия
Олег Дидух Источник: ВЗбирна
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Комментарии 4
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Pepik
Боятись Бельгії? Далі буде ще важче. Голова боїться ноги роблять. Хто більше хоче той перемагає.
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+2
Saar
А якщо в "класі" теж є дисципліна!?
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+2
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potemkin78
здаёться господа это была шутка
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-5
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