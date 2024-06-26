Юлия Стародубцева – Анастасия Тихонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 июня украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№153 WTA) продолжит выступления в квалификации Уимблдона.

Во втором раунде отбора украинка сразится Анастасией Тихоновой (№190 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Наталией Стеванович (№195 WTA) или Мэддисон Инглис (№263 WTA).

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