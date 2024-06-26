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  4. Юлия Стародубцева – Анастасия Тихонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
26 июня 2024, 11:27 |
164
0

Юлия Стародубцева – Анастасия Тихонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации на Уимблдоне

26 июня 2024, 11:27 |
164
0
Юлия Стародубцева – Анастасия Тихонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

25 июня украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№153 WTA) продолжит выступления в квалификации Уимблдона.

Во втором раунде отбора украинка сразится Анастасией Тихоновой (№190 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Наталией Стеванович (№195 WTA) или Мэддисон Инглис (№263 WTA).

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смотреть онлайн Юлия Стародубцева Уимблдон-2024 Анастасия Тихонова
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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