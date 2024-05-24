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Испания
24 мая 2024, 23:11 |
1365
0

Жирона – Гранада. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 38-го тура Ла Лиги 2023/24

24 мая 2024, 23:11 |
1365
0
Жирона – Гранада. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

24 мая проходит матч 38-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Гранада».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинские футболисты хозяев Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе.

Ла Лиги 2023/24. 38-й тур. 24 мая

Жирона – Гранада – 3:0 (матч продолжается)

Голы: Эрик Гарсия, 30, Цыганков, 33, Довбик, 44 (пен.)

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Гарсия, 30 мин.

ГОЛ! 2:0 Цыганков, 33 мин.

ГОЛ! 3:0 Довбик, 44 мин. (пен.)

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Артем Довбик Виктор Цыганков смотреть онлайн Жирона Гранада Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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