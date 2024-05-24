Жирона – Гранада. Видео голов и обзор матча (обновляется)

24 мая проходит матч 38-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Гранада».

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Поединок проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинские футболисты хозяев Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе.

Ла Лиги 2023/24. 38-й тур. 24 мая

Жирона – Гранада – 3:0 (матч продолжается)

Голы: Эрик Гарсия, 30, Цыганков, 33, Довбик, 44 (пен.)

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ГОЛ! 1:0 Гарсия, 30 мин.

ГОЛ! 2:0 Цыганков, 33 мин.

ГОЛ! 3:0 Довбик, 44 мин. (пен.)