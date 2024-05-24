Жирона – Гранада. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 38-го тура Ла Лиги 2023/24
24 мая проходит матч 38-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Гранада».
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Поединок проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Украинские футболисты хозяев Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе.
Ла Лиги 2023/24. 38-й тур. 24 мая
Жирона – Гранада – 3:0 (матч продолжается)
Голы: Эрик Гарсия, 30, Цыганков, 33, Довбик, 44 (пен.)
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Гарсия, 30 мин.
ГОЛ! 2:0 Цыганков, 33 мин.
ГОЛ! 3:0 Довбик, 44 мин. (пен.)
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