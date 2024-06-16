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Чемпионат Европы
16 июня 2024, 22:58 | Обновлено 16 июня 2024, 23:24
536
0

Тренер Румынии: «Мы уважаем сборную Украины, но нам нечего бояться»

Эдвард Йорданеску провел пресс-конференцию накануне матча Евро-2024

16 июня 2024, 22:58 | Обновлено 16 июня 2024, 23:24
536
0
Тренер Румынии: «Мы уважаем сборную Украины, но нам нечего бояться»
УЕФА. Эдвард Йорданеску

Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорденеску провел пресс-конференцию накануне матча Евро-2024 против сборной Украины, который состоится в Мюнхене 17 июня в 16:00 по киевскому времени:

«Мы готовы к любым сценариям. Мы хотим находить решения, оставаясь в то же время верными своей идентичности. Мы должны быть лучше в определенные моменты, иначе будет очень сложно. У сборной Украины есть игроки, которые выступают в Англии. Если постоянно играть в европейских клубных турнирах, это имеет определенную ценность.

Мы уважаем сборную Украины. Их тренер добился невероятных результатов, но когда наступает начало матча, многие вещи уже не имеют значения. Наша нервозность – часть того, что происходит на этом турнире. Мы должны направить ее в нужное русло, превратить в положительную энергию. Мы должны быть умными и уверенными. Мы на финальном турнире, поэтому нам нечего бояться.

В свой день рождения я желаю, чтобы все были здоровы, поскольку до официального начала Евро осталось всего несколько часов. Я хочу увидеть лучшую версию сборной Румынии. Я желаю, чтобы каждый из нас был уверен в первой игре, убежден, что мы можем это сделать, а также готов отдать все силы на поле, чтобы представлять Румынию так, как она должна быть представлена.

У нас есть лишь несколько незначительных проблем с состоянием футболистов. Мы надеемся, что к завтрашнему дню все они будут в порядке. У нас еще есть несколько игроков, которые не полностью восстановились, но у нас есть решения. Это то, чего мы хотели – оказаться на Евро. Мы создали эту возможность и готовы отдать все свои силы. Нам нравится Германия, и мы хотим остаться здесь как можно дольше, поэтому мы будем бороться за свой шанс.

Я обещаю болельщикам – и говорю это очень искренне – что команда отдаст все силы на поле. Наши соперники с самого начала будут пользоваться нашим полным уважением, но мы хотим убедиться, что все идет хорошо. Румыния в последнее время не так хорошо выступала на чемпионатах Европы, поэтому мы пытаемся выступить лучше, чем в прошлый раз. Мы пытаемся быть образцом для подражания для нашей молодежи.

Мы хотим, чтобы все румыны, где бы они ни находились, идентифицировали себя с национальной сборной, чтобы мы представляли каждого румына. Когда есть единство, дух и упорный труд, все возможно. У нас много надежд на завтрашний матч, но на нас лежит большая ответственность. Наша команда готова. Наша первая цель – выйти из группы, но мы должны действовать шаг за шагом. Если мы сыграем как можно лучше, я уверен, что у нас будут шансы».

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Николай Степанюк Источник: УЕФА
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