Капитан Румынии: «У Украины есть отличные игроки, нам нужно быть на высоте»

Капитан сборной Румынии Николае Станчу принял участие в пресс-конференции накануне матча Евро-2024 против сборной Украины, который состоится в Мюнхене 17 июня в 16:00 по киевскому времени:

«Я чувствую себя здесь потрясающе. Это именно то, чего мы ожидали. Команда в хорошей форме, и мы все с нетерпением ждем матча. Мы никого не боимся. У Украины есть отличные игроки, и нам нужно быть на высоте, играть компактно командой, как мы это делали в отборочных матчах, и у нас все будет хорошо.

Все мои товарищи по команде в хорошей форме, мы с нетерпением ждем завтрашней игры. Мы надеемся на победу для наших болельщиков. Мы все желаем коучу Эдварду Иорданеску счастливого дня рождения и крепкого здоровья. Мы надеемся, что так и будет. Удачного турнира, и чтобы он оставался с нами в сборной на долгие годы».