Терпение может лопнуть. Реал поставил Лунину жесткий ультиматум

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

По информации Defensa Central, «Реал» уже сделал предложение о продлении соглашения, однако не получил ответа от украинца. Терпение «королевского клуба» может лопнуть из-за того, что Андрей взял слишком долго времени на размышления. «Реал» сообщил украинцу, что ожидает ответа от него до 30 июня или выставляет Андрея на трансфер.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Реал» нашел замену Лунину.