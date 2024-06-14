Терпение может лопнуть. Реал поставил Лунину жесткий ультиматум
Украинский вратарь не определился со своим будущим
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.
По информации Defensa Central, «Реал» уже сделал предложение о продлении соглашения, однако не получил ответа от украинца. Терпение «королевского клуба» может лопнуть из-за того, что Андрей взял слишком долго времени на размышления. «Реал» сообщил украинцу, что ожидает ответа от него до 30 июня или выставляет Андрея на трансфер.
Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что «Реал» нашел замену Лунину.
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