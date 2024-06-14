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  4. Терпение может лопнуть. Реал поставил Лунину жесткий ультиматум
Испания
14 июня 2024, 20:20 |
1161
0

Терпение может лопнуть. Реал поставил Лунину жесткий ультиматум

Украинский вратарь не определился со своим будущим

14 июня 2024, 20:20 |
1161
0
Терпение может лопнуть. Реал поставил Лунину жесткий ультиматум
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

По информации Defensa Central, «Реал» уже сделал предложение о продлении соглашения, однако не получил ответа от украинца. Терпение «королевского клуба» может лопнуть из-за того, что Андрей взял слишком долго времени на размышления. «Реал» сообщил украинцу, что ожидает ответа от него до 30 июня или выставляет Андрея на трансфер.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Реал» нашел замену Лунину.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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