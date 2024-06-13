Клаусула в 20 миллионов евро. Реал Мадрид нашел замену Лунину
Джоан Гарсия из Эспаньола заинтересовал не только королевский клуб, но и команды АПЛ
23-летний испанский голкипер «Эспаньола» Джоан Гарсия попал в сферу интересов мадридского «Реала».
Об этом сообщает издание AS. По информации источника, королевский клуб начал просматривать рынок вратарей из-за того, что украинец Андрей Лунин может не продлить контракт и покинуть «сливочных» уже этим летом. Действующее соглашение Лунина с «Реалом» рассчитано до лета 2025 года.
Джоаном интересуется не только «Реал», но и представители АПЛ. Контракт испанца с «Эспаньолом» рассчитан до июня 2028 года. Если «Эспаньол» выйдет в Ла Лигу через плей-офф, то в контракте 23-летнего испанца активируется клаусула в 20 миллионов евро.
В этом сезоне Гарсия пропустил 9 голов в 18 поединках и 10 раз сохранил ворота сухими.
Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» рассматривает возможность подписания Лунина летом 2024 года.
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