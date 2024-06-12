Отношения с Карло испорчены. Топ-клуб с украинцем хочет купить Лунина

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации испанского ресурса El Partidazo de COPE, у Лунина испортились отношения с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти, ведь Андрей не чувствует доверия к себе. «Галактикос» предложили Лунину новый контракт до 2029 года, однако Андрей не хочет оставаться дублером Тибо Куртуа и раздумывает об уходе.

Ситуацией готов воспользоваться лондонский «Арсенал», который следит за Луниным и готов осуществить трансфер. За «Арсенал» выступает еще один звездный украинец Александр Зинченко.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».