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Англия
12 июня 2024, 10:19 |
4919
2

Отношения с Карло испорчены. Топ-клуб с украинцем хочет купить Лунина

«Арсенал» рассчитывает приобрести Андрея летом

12 июня 2024, 10:19 |
4919
2
Отношения с Карло испорчены. Топ-клуб с украинцем хочет купить Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации испанского ресурса El Partidazo de COPE, у Лунина испортились отношения с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти, ведь Андрей не чувствует доверия к себе. «Галактикос» предложили Лунину новый контракт до 2029 года, однако Андрей не хочет оставаться дублером Тибо Куртуа и раздумывает об уходе.

Ситуацией готов воспользоваться лондонский «Арсенал», который следит за Луниным и готов осуществить трансфер. За «Арсенал» выступает еще один звездный украинец Александр Зинченко.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».

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Александр Зинченко трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Арсенал Лондон Реал Мадрид Андрей Лунин
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Выталкиватель парашутистов
Интересно, сколько еще будет продолжаться эта пурга по-поводу Лунина? Скоро его будут сватать и Бавария, и ПСЖ и далее по списку... И еще одно. Прекращайте Зинченка называть звездой футбола. Очнитесь. Звезды, это Месси, Рональдо, Куртуа, Левандовски. Мбаппе... Зинченко - это середняк АПЛ, играющий по принципу - получил - отдал, в основном назад или поперек поля.
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