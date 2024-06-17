Пять причин, почему Франция выиграет Евро-2024

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Футбольное прогнозирование во все времена было интересной забавой как для журналистов, так и для болельщиков. Здесь, кто и как бы не пытался надувать щеки, а все практически всегда равны – порой предвидеть события просто не представляется возможным. В конце концов, кто в 2004 году мог, находясь в здравом уме и при трезвом рассудке, спрогнозировать победу на чемпионате Европы национальной сборной Греции?

Впрочем, неудачные попытки прогнозов никогда не останавливали даже великих – вспомните Пеле с его горе-предсказаниями… Поэтому и автор этих строк решил проследовать дальше по «скользкой дорожке» прогнозирования в аспекте вероятного триумфатора Евро-2024. И, руководствуясь принципом, что всегда нужно иметь вариант на случай провала плана А (напомним, таковым являлся прогноз, что континентальное первенство в этом году выиграет сборная Англии, вашему вниманию предлагается «резервная версия» этого футбольного предсказания.

Итак, если уж не англичане, то точно французы будут победителями Евро-2024. При том, что есть высокая вероятность, что эти команды как раз могут сойтись уже в полуфинале турнира (как минимум, если обе сперва займут первые места в своих группах, а затем успешно преодолеют 1/8 и 1/4 финала). Аргументы? Они следующие…

Надежная оборона

В отборе на Евро-2024 сборная Франции продемонстрировала образец потрясающей работы оборонительной линии. В восьми поединках квалификационного турнира «трехцветные» пропустили только три мяча в свои ворота. Причем два из них в сетку французов отправили греки в игре последнего тура, принесшей ничью 2:2, когда подопечным Дидье Дешама уже не было ничего нужно с турнирной точки зрения, и они вышли на поле «полуторным», как принято говорить в таких случаях, составом и без должного уровня мотивации.

Меньше, чем Франция в рамках отборочного турнира на Евро-2024 пропустила только сборная Португалии – два мяча в десяти поединках. Однако среди соперников у пиренейцев и близко не было команды уровня Нидерландов, а вторую строчку заняла Словакия, которую даже крепким середняком по европейским меркам называть можно с определенной натяжкой.

Давайте взглянем на список защитников, которых на Евро-2024 взял Дидье Дешам. Это Жонатан Клосс («Марсель»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Ферлан Менди («Реал»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал») и Дайо Упамекано («Бавария»). Каждый из них в сезоне-2023/24 на клубном уровне являлся основным в своей клубной команде, и фактически любой (кроме, разве что Клосса из «Марселя») имеет статус звезды по меркам современного футбола.

При этом, мотивация проявить себя на чемпионате Европы должна быть на высочайшем уровне у каждого из перечисленных, так как из них только Бенжамен Павар выигрывал с «трехцветными» чемпионат мира в 2018 году, а достижения остальных на международной арене пока ограничиваются куда более скромным уровнем в виде победы в Лиге наций-2020/21.

Поэтому в оборонительной линии у тренерского штаба сборной Франции проблем быть не должно. Это не только высокомотивированные и качественные профессионалы, но еще и футболисты, хорошо понимающие и знающие игровые повадки друг друга, а также имеющие богатый опыт противодействия лучшим игрокам атаки современности. Все это должно помочь французам играть у своих ворот спокойно и уверенно, тем более, что и в «рамке» после завершения международной карьеры Уго Льорисом, есть на кого положиться – это и Меньян, и Ареоля, и Самба. Не сказать, чтобы три равнозначных голкипера, но то, что все они вратари высокого уровня – это бесспорно.

Ориентировочный состав сборной Франции на Евро-2024

Перформанс Гризманна

Очевидно, что на Евро-2024 серьезная ставка у французской сборной будет делаться на одного из трех ключевых ветеранов команды – Антуана Гризманна, представляющего мадридский «Атлетико». На счету этого игрока 129 матчей и 44 забитых мяча за национальную сборную Франции. Также он отличился 38 результативными передачами в этих поединках за «трехцветных».

Прямо сейчас Гризманн – четвертый в списке игроков с наибольшим количеством матчей за сборную Франции в истории. Также Антуан четвертый и в историческом списке бомбардиров «трехцветных», поэтому от того, в каком расположении духа и какой форме будет Гризманн для французов, с точки зрения итогового результата, будет зависеть очень многое.

Важно отмечать, что на победном для французов чемпионате мира 2018 года Гризманн отличился четырьмя забитыми мячами, став вторым в списке лучших бомбардиров того турнира. На мундиале 2022 года в Катаре Антуан уже не забивал, однако сосредоточился на другой важной функции – ассистентской, и в итоге записал в актив три результативные передачи, чем существенно помог Франции на пути к финалу, где европейцы лишь в серии пенальти уступили Аргентине.

На чемпионатах Европы Гризманн также проявлял себя с наилучшей стороны. Что правда, Евро-2020 выдалось для него не самым удачным, зато на домашнем первенстве континента в 2016 году Антуан забил аж 6 мячей (причем два в 1/8 финала, один – в 1/4 финала и два – в 1/2 финала), благодаря чему стал лучшим бомбардиром турнира.

Поэтому в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы от Антуана Гризманна, как правило, напрямую зависит успешность выступлений сборной Франции. Перформанс этого игрока может стать определяющим фактором и для победы «трехцветных» на Евро-2024 в Германии. Тем более, что для самого Гризманна это континентальное первенство, очевидно, станет последним в карьере, так как через четыре года Антуану будет уже 37. А это дополнительная индивидуальная мотивация!

📌 Эксперты GGBET оценивают шансы Франции на победу на турнире коэффициентом 5.0.

Надежда на Мбаппе

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Как не крути, а фактор лидера и капитана команды сбрасывать со счетов также нельзя ни в коем случае. От действий Килиана Мбаппе результат сборной Франции, очевидно, будет зависеть не в меньшей степени, чем от перформанса Гризманна.

25-летний Мбаппе уже выигрывал с французами чемпионат мира в 2018 году и Лигу наций в 2021-м, однако в финале Евро-2016 он не играл, так как дебютировал за «трехцветных» лишь в марте 2017-го. На чемпионате Европы-2020, который из-за пандемии ковида состоялся в 2021 году, Мбаппе сыграл четыре матча, но возложенных на него надежд не оправдал, потому как не забил ни одного мяча, пускай и отличился двумя ассистами.

Сейчас Мбаппе находится на пике карьеры. Этим летом в его жизни происходят фундаментальные перемены: он решился на уход из «Пари Сен-Жермен» и уже оформил 5-летний контракт с мадридским «Реалом» – клубом, цвета которого мечтал защищать еще с детства. Конечно, в Мадрид Килиан уже едет в статусе суперзвезды мирового футбола, однако чтобы стать своим для болельщиков на «Сантьяго Бернабеу» французу еще придется как следует потрудиться. Статус любимчика трибун можно заслужить лишь благодаря большому числу забитых мячей, только тогда фанаты «Реала» поймут, что Мбаппе действительно может считаться равным в современной истории клуба с Криштиану Роналду или Каримом Бензема.

Кроме того, для Мбаппе уже критично важно начинать реально бороться за «Золотой мяч» – награду, которая долгие годы была едва ли не личной собственностью Лионеля Месси и Криштиану Роналду, но сейчас в силу естественных причин ускользающая из цепких рук аргентинца и португальца. И триумф на Евро-2024 вместе со статусом главной звезды этого турнира будет одним из ключевых шагов для Мбаппе к выигрышу престижной индивидуальной премии от France Football. В конце концов, догонять по вистам Джуда Беллингема, в активе которого в этом году уже есть победа в Лиге чемпионов, как-то надо…

Роль главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Дидье Дешам – настоящий ветеран тренерского цеха, если речь идет о работе с топовыми сборными континента. Он занимает свой пост с уже достаточно далекого 2012 года, и под его руководством «трехцветные» успели сыграть 153 матча, в которых добыли 99 побед при 28 ничьих и 26 поражениях.

С Дешамом во главе французы уже играли на двух чемпионатах Европы (2016 и 2020), а также трех чемпионатах мира (2014, 2018 и 2022). Лишь на ЧМ-2014 и Евро-2020 «трехцветные» выступили не слишком удачно: остановились в 1/4 финала в первом случае и в 1/8 финала – во втором. Зато на Евро-2016 Франция была в финале, ЧМ-2018 выиграла, а на ЧМ-2022 вновь была в финале, и проиграла Аргентине лишь в футбольной лотерее под названием послематчевая серия пенальти.

Дешама многократно уже «увольняли» на страницах некоторых авторитетных европейских и французских изданий, однако Дидье по-прежнему остается на посту и доказывать способность добиваться результатов. При этом, долгие годы «в затылок» этому тренеру дышит его экс-партнер по сборной Франции Зинедин Зидан, не скрывающий желания поработать с «трехцветными», но не имеющий такой возможности из-за успехов Дешама.

Нынешний контракт Дешама с Федерацией футбола Франции рассчитан до лета 2026 года. То есть, боссы Дидье априори не против, чтобы тот продолжил свою работу и после Евро-2024, а для этого опытному тренеру нужно только одно – снова достойно выступить в финальной части турнира. Для этого, конечно, не обязательно побеждать, но как минимум выйти в полуфинал или финал необходимо, перестраховка никому не помешает.

Хотя и амбиции для того, чтобы сделать Францию триумфатором у Дешама должны присутствовать, и они далеко не ограничиваются исключительно финансовыми или карьерными соображениями. Здесь дело еще и в возможности войти в историю, причем в статусе, когда это достижение будет невозможно превзойти, а лишь только повторить. Если Дешам выиграет со сборной Франции Евро-2024, то станет первым человеком в истории, который становился чемпионом мира и Европы как в статусе футболиста, так и в роли главного тренера. Согласитесь, это потрясающая дополнительная мотивация, даже для такого опытного и закаленного баталиями топ-уровня гения футбола как Дешам.

Фактор искусственного интеллекта

В конце концов, как и в случае со сборной Англии, вспомним о прогнозах искусственного интеллекта. Здесь ситуация такова, что однозначными фаворитами Евро-2024 суперкомпьютерам компаний Opta и Sportradar видятся именно англичане и французы. Причем шансы обоих этих сборных существенно выше, чем у остальных претендентов, будь то немцы, итальянцы, испанцы или кто-то еще…