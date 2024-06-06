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  4. Суперкомпьютеры определили победителя Евро-2024. Каковы шансы Украины?
Чемпионат Европы
06 июня 2024, 13:28 |
2174
5

Суперкомпьютеры определили победителя Евро-2024. Каковы шансы Украины?

Искусственный интеллект ставит на англичан

06 июня 2024, 13:28 |
2174
5
Суперкомпьютеры определили победителя Евро-2024. Каковы шансы Украины?
Getty Images/Global Images Ukraine. Суперкомпьютер (иллюстративное фото)

Два суперкомпьютера, которые использовали компании-поставщики футбольной статистики Opta и Sportradar, сошлись во мнении относительно победителя будущего чемпионата Европы, который с 14 июня по 14 июля пройдет на полях Германии.

По мнению искусственного интеллекта, победителем турнира станет сборная Англии. Суперкомпьютер Opta дает 19,9% на победу англичан, а Sportradar – 24%.

Оба суперкомпьютера также сошлись в прогнозе и по поводу еще двух команд, которые войдут в тройку сильнейших по итогам Евро-2024. Ими, вероятно, станут Франция и Германия. Opta дает на это 19,1% и 12,4% соответственно, в то время как Sportradar 18,1% и 15,2% соответственно.

Сборной Украины суперкомпьютер Opta «выделил» 14-16 места (наряду с Сербией и Шотландией) с шансами на победу в турнире в 1%.

Что касается прогнозов от Sportradar, то там Украине отдают 13-14 позицию (наряду с Турцией), но с формально даже меньшим шансом на итоговый триумф – всего 0,8%.

Ранее президент УАФ Андрей Шевченко высказывал убеждение, что «сине-желтым» удастся стать командой-сюрпризом на Евро-2024.

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Источник: Саутгейт не берет на Евро-2024 двух игроков Ливерпуля
Евро-2024 прогнозы сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу выбор редакции сборная Франции по футболу сборная Германии по футболу статистические расклады
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 5
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PETP0
Може я чогось не розумію? У нас більші ніж у Шотландії шанси на вихід до 1/4 та 1/2 і однакові з ними шанси на фінал і перемогу, але ми 16, а Шотландія 15?! Те саме і по Сербії. Чи тут просто соті й тисячні не вказані?)
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0
OKs100
У нас неплохие шансы на 1/4, в два раза выше, чем у Албании, но поменьше, чем у Сербии и Шотландии, у них сборные посильнее нашей.
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