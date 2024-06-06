Андрей ШЕВЧЕНКО: «Украина станет сюрпризом для Евро»

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поделился ожиданиями от выступления национальной сборной Украины на летнем чемпионата Европы 2024:

«Наша цель на Евро – выйти из группы. Думаю, она нам по силам, а там посмотрим. Мы самая молодая команда на турнире, но у нас есть шанс. У нас есть большая мотивация, мы играем за народ, который никогда не сдается. Сообщение, которое мы посылаем футболом в Украине, является четким и сильным. Моя страна не только борется, но пытается жить. Украина станет сюрпризом для Евро».

На групповом этапе Евро-2024 Украина сыграет против национальных команд Румынии, Словакии и Бельгии.