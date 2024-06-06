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  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Украина станет сюрпризом для Евро»
Чемпионат Европы
06 июня 2024, 12:46 |
563
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Украина станет сюрпризом для Евро»

Президент УАФ поделился ожиданиями от летнего чемпионата Европы

06 июня 2024, 12:46 |
563
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Украина станет сюрпризом для Евро»
УАФ. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поделился ожиданиями от выступления национальной сборной Украины на летнем чемпионата Европы 2024:

«Наша цель на Евро – выйти из группы. Думаю, она нам по силам, а там посмотрим. Мы самая молодая команда на турнире, но у нас есть шанс. У нас есть большая мотивация, мы играем за народ, который никогда не сдается. Сообщение, которое мы посылаем футболом в Украине, является четким и сильным. Моя страна не только борется, но пытается жить. Украина станет сюрпризом для Евро».

На групповом этапе Евро-2024 Украина сыграет против национальных команд Румынии, Словакии и Бельгии.

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Дмитро Вербинський Источник: La Gazzetta dello Sport
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