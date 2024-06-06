Андрей ШЕВЧЕНКО: «Украина станет сюрпризом для Евро»
Президент УАФ поделился ожиданиями от летнего чемпионата Европы
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поделился ожиданиями от выступления национальной сборной Украины на летнем чемпионата Европы 2024:
«Наша цель на Евро – выйти из группы. Думаю, она нам по силам, а там посмотрим. Мы самая молодая команда на турнире, но у нас есть шанс. У нас есть большая мотивация, мы играем за народ, который никогда не сдается. Сообщение, которое мы посылаем футболом в Украине, является четким и сильным. Моя страна не только борется, но пытается жить. Украина станет сюрпризом для Евро».
На групповом этапе Евро-2024 Украина сыграет против национальных команд Румынии, Словакии и Бельгии.
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