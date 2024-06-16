Леоненко снова раскритиковал Мудрика и придумал ему новое прозвище

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на мнение, что нынешнее поколение сборной Украины является сильнейшим в истории, а также вспомнил товарищеский матч против национальной команды Молдовы (4:0).

– Многие эксперты расхваливают Украину, говорят, что мы можем чуть ли не до финала Евро дойти. Верите в это?

– Так могут говорить только «чайники», то есть – непрофессионалы. Выход из группы для нашей команды будет уже суперрезультатом. Вы потом позвоните этим экспертам и спросите: «Почему мы не выиграли Евро?». Интересно, что скажут в ответ.

– Вы согласны с утверждением, что у сборной Украины сейчас самое сильное поколение в истории?

– Такое говорят не от большого ума. Чтобы считаться сильнейшей командой, надо что-то выиграть. Когда делают такие заявления, то получается, что Шева и Ребров слабаки. А лучшей связки в нападении у нашей сборной никогда не было! Туда же можно добавить Лужного и Шовковского. Как тогда сегодняшняя сборная может быть сильнейшей? Яремчук в запасе сидит, Мудрика постоянно критикуют. Да он и с Молдовой умудрился опозориться – сколько брака сделал! Я ему уже даже новое прозвище придумал. Раньше я его называл «Мишка 70», а сейчас он у меня «регбист». Смотришь на него, а ему все время поля мало, и он постоянно за ворота забегает, как регбисты в падении.

– То есть, Вы не впечатлены матчем против Молдовы?

– А что там можно было увидеть? Молдова – очень слабая команда, и матч против них ничего не дал. Хотя Ребров там наигрывал состав на Румынию. Даже мой кот Аватар уже знает, кто у нас выйдет. Единственный вопрос: сыграет ли Миколенко? Если нет, то вместо него выйдет Зинченко. Ну и в нападении, вероятнее всего, с первых минут будет играть Довбик.