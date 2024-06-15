Днепр-1 хочет приобрести хавбека Александрии, игравшего за Черноморец

Клуб УПЛ «Днепр-1» планирует приобрести хавбека «Черноморца» Артура Авагимяна, информирует журналист Эндрю Тодос.

27-летний футболист также входит в сферу интересов других клубов УПЛ – ЛНЗ, Колоса, Карпат и Зари.

Кроме того, киевское «Динамо» видит в Авагимяне потенциальную замену Николаю Шапаренко.

Контракт Артура принадлежит «Александрии», а за «Черноморец» он выступал на правах аренды.

В сезоне 2023/24 Авагимян сыграл за «Черноморец» 24 матча УПЛ и забил 5 голов.