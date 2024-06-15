Украина. Премьер лига15 июня 2024, 06:45 | Обновлено 15 июня 2024, 07:01
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Днепр-1 хочет приобрести хавбека Александрии, игравшего за Черноморец
Артур Авагимян также входит в сферу интересов нескольких других клубов УПЛ
15 июня 2024, 06:45 | Обновлено 15 июня 2024, 07:01
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Клуб УПЛ «Днепр-1» планирует приобрести хавбека «Черноморца» Артура Авагимяна, информирует журналист Эндрю Тодос.
27-летний футболист также входит в сферу интересов других клубов УПЛ – ЛНЗ, Колоса, Карпат и Зари.
Кроме того, киевское «Динамо» видит в Авагимяне потенциальную замену Николаю Шапаренко.
Контракт Артура принадлежит «Александрии», а за «Черноморец» он выступал на правах аренды.
В сезоне 2023/24 Авагимян сыграл за «Черноморец» 24 матча УПЛ и забил 5 голов.
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