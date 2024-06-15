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  4. Днепр-1 хочет приобрести хавбека Александрии, игравшего за Черноморец
Украина. Премьер лига
15 июня 2024, 06:45 | Обновлено 15 июня 2024, 07:01
128
0

Днепр-1 хочет приобрести хавбека Александрии, игравшего за Черноморец

Артур Авагимян также входит в сферу интересов нескольких других клубов УПЛ

15 июня 2024, 06:45 | Обновлено 15 июня 2024, 07:01
128
0
Днепр-1 хочет приобрести хавбека Александрии, игравшего за Черноморец
ФК Черноморец. Артур Авагимян

Клуб УПЛ «Днепр-1» планирует приобрести хавбека «Черноморца» Артура Авагимяна, информирует журналист Эндрю Тодос.

27-летний футболист также входит в сферу интересов других клубов УПЛ – ЛНЗ, Колоса, Карпат и Зари.

Кроме того, киевское «Динамо» видит в Авагимяне потенциальную замену Николаю Шапаренко.

Контракт Артура принадлежит «Александрии», а за «Черноморец» он выступал на правах аренды.

В сезоне 2023/24 Авагимян сыграл за «Черноморец» 24 матча УПЛ и забил 5 голов.

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Николай Степанюк Источник: Zorya Londonsk
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