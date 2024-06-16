Евро-2024. Группа Е: Бельгия – фаворит, но Украина должна быть в плей-офф

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Пришел черед представлять главную для нас группу на Евро-2024. Сборная Украины в квартете E сыграет против Бельгии, которая на бумаге является фаворитом, а также Румынии и Словакии.

Бельгия

Бельгийцы без проблем пробились на Евро-2024. В своей отборочной группе «дьяволы» пересеклись с Австрией, Швецией, Азербайджаном и Эстонией. И заняли уверенное первое место.

В их активе – целых двадцать турнирных баллов (из 24 возможных). Команда Тедеско лишь дважды сыграла вничью – в родных стенах с австрийцами и шведами. На выезде Бельгия только выигрывала. Разница мячей – тоже очень впечатляющая: 22-4.

По сравнению с предыдущим Евро, даже по сравнению с ЧМ-2022 Бельгия поменялась. И кадрово, и тактически. Ветераны уходят на покой, вливается новое поколение.

На Евро-2024 уже не будет братьев Азаров, Алдервейрелда. Не будет и Куртуа. Хотя Тибо и не планировал завершать карьеру в сборной, на полях Германии он не сыграет: из-за конфликта с Тедеско.

Вратарь «Реала» обиделся, что в отсутствие Де Брюйне тренер доверил капитанскую повязку не ему, а Лукаку. Обиделся настолько, что отказался выступать за сборную.

Тем не менее, бельгийцы очень удачно сыграли не только в отборочном турнире до Евро-2024, но и в контрольных матчах накануне чемпионата Европы. Пока что они не проигрывали.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Тедеско

Пути Господни неисповедимы. Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско был уволен со своего поста уже после матча первого тура Лиги чемпионов, в котором его подопечные разгромно уступили нашему «Шахтеру» – 1:4 (в начале сентября 2022 года).

Казалось бы, после такой оплеухи вряд ли кто-то позарится на такого тренера. Но нет, желающие нашлись. Причем не кто-нибудь, а сборная Бельгии.

Многолетний наставник бельгийцев Роберто Мартинес был отправлен в отставку после ЧМ-2022, и в начале 2023-го национальную сборную Бельгии возглавил Доменико Тедеско.

Тогда было много скепсиса по поводу этого назначения. Дескать, как можно было назначить в топ-сборную такого молодого тренера, не имеющего ни должного опыта, ни соответствующего статуса (38-летний Тедеско – второй самый молодой тренер Евро-2024 после Нагельсманна).

Однако итальянский немец очень оперативно освоился на новом месте. Уже во второй игре во главе Бельгии его команда одолела на выезде Германию – 3:2.

Без проблем бельгийцы прошли и отбор на Евро-2024.

Тедеско перестроил игру команды на новую модель – 4-3-3. И в этой связи в адрес наставника бельгийцев было много критики, но успешные результаты команды заставили критиков закрыть рот.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Эден Азар, олицетворяющий «золотое поколение» бельгийского футбола, а вместе с ним и главные достижения национальной команды последнего десятилетия, завершил игровую карьеру. Теперь главная надежда бельгийских болельщиков связана с Кевином Де Брюйне.

Полузащитник «МанСити» играет определяющую роль в средней линии «дьяволов». Без преувеличения можно сказать, что от игровой формы КДБ будет зависеть успех Бельгии на полях Германии.

Нынешний клубный сезон для Кевина стал не таким феерическим, как прошлый. Возможно, из-за травмы колена, которая на время выбыла его из колеи. Тем не менее, вклад бельгийца в очередное чемпионство «Сити» нельзя переоценить.

И если капитан сборной Бельгии будет в форме на Евро, от его команды можно ждать серьезных достижений.

Заявка

Вратари: Кун Кастельс («Вольфсбург»), Томас Камински («Лутон»), Мац Сельс («Ноттингем Форест»)

Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм»), Максим Де Кейпер («Брюгге»), Зено Дебаст («Андерлехт»), Воут Фас («Лестер»), Артюр Теате («Ренн»), Ян Вертонген («Андерлехт»), Аксель Витсель («Атлетико»)

Полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Орель Мангаля («Лион»), Амалу Онана («Эвертон»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Артур Вермерен («Атлетико»), Астер Вранкс («Вольфсбург»), Янник Феррейра Карраско («Аль-Шабаб»)

Нападающие: Йоган Бакайоко (ПСВ), Шарль Де Кетеларе («Аталанта»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Ромелу Лукаку («Рома»), Доди Лукебакио («Севилья»), Лои Опенда («Лейпциг»), Леандро Троссар («Арсенал»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

17 июня

Бельгия – Словакия (19.00 по киевскому времени, «Вальдштадион»)

22 июня

Бельгия – Румыния (22.00 по киевскому времени, «Рейн Энерги Штадион»)

26 июня

Украина – Бельгия (19.00 по киевскому времени, «МХП-Арена»)

Прогноз на групповой этап: первое место

📌 Эксперты GGBET оценивают шансы cборной Бельгии на победу на турнире коэффициентом 16.

Словакия

Словакия пробилась на третий подряд Евро. Пока что наивысшим достижением «соколов» есть выход в первый раунд плей-офф чемпионата Европы – в 2016 году.

Отбор на Евро-2024 словаки прошли уверенно. За первое место с португальцами они не боролись: уступили дважды в упорной борьбе: 0:1 и 2:3. Португалия выиграла группу с феноменальным итогом: десять побед в десяти поединках.

А вот второе место Словакия заняла без особых проблем. Люксембург, который занял третье место, словацкая команда опередила на пять очков. А четвертую Исландию – сразу на 12 пунктов.

Отбор на Евро-2024 сборная Словакии провела под руководством итальянского наставника Франческо Кальцона. Бывший ассистент Сарри в «Наполи» стал первым в истории сборной Словакии иностранным наставником (если не считать чеха Хапала).

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Кальцона

После увольнения с поста главного тренера сборной Словакии Штефана Тарковича тренерское кресло «соколов» неожиданно занял итальянец Франческо Кальцона. На вакантную должность итальянца «продвинул» легендарный для словацкого футбола Марек Гамшик, который поработал с Кальцона с «Наполи».

Нового наставника словацкой сборной критиковали не только из-за того, что он иностранец, но еще и потому, что до этого назначения у него не было опыта работы главным тренером. Он был постоянно ассистентом. Запомнился работой с известным и харизматичным итальянским алленаторе Маурицио Сарри.

Критиковали Франческо и за якобы приверженность оборонительному футболу.

Однако после того, как сборная Словакии без проблем и приключений завоевала прямую путевку на Евро-2024, критики в адрес наставника сборной поубавилось. Более того, его начали поддерживать. За новый стиль (при нем Словакия перешла на новую модель игры – 4-3-3), за умение мотивировать игроков. И даже за атакующую манеру игры. Оказалось, что Кальцона – апологет именно атакующего, а не оборонительного футбола.

После того, как «соколы» получили путевку на Евро-2024, национальная ассоциация Словакии разрешила Кальцона на временной основе возглавить «Наполи». Но после завершения текущего сезона Франческо покинул клуб из Неаполя, вернувшись в лагерь сборной.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Милан Шкриньяр

Ключевой фигурой в обороне сборной Словакии остается Милан Шкриньяр. Он отлично читает игру, неуступчив и надежен. Однако если говорить о креативе, а он есть даже в такой прагматичной сборной, как Словакия, то в этой связи главной надеждой словацкой команды является Станислав Лоботка.

На весь голос он заявил о себе в позапрошлом сезоне, когда со своим «Наполи» завоевал третье в истории неаполитанского клуба скудетто.

Лоботка – игрок универсальный. Он может сыграть как опорного полузащитника, так и центрального. Он одинаково хорош и в подыгрыше, и на завершающей фазе атаки. Обладает хорошо поставленным ударом.

По манере игры его часто сравнивают с Андресом Иньестой.

Минувшей зимой Лоботка был близок к переходу в «Барселону», но трансфер сорвался.

Не исключено, что после того, как Лоботка хорошо себя проявит на полях Германии, в следующем сезоне он будет защищать цвета более статусного клуба.

Заявка

Вратари: Мартин Дубравка («Ньюкасл»), Марек Родак («Фулхэм»), Генрих Равас («Нью-Ингленд Революшн»)

Защитники: Петер Пекарик («Герта»), Норберт Дьембер («Салернитана»), Денис Вавро («Копенгаген»), Милан Шкриньяр («ПСЖ»), Адам Оберт («Кальяри»), Давид Ганцко («Фейеноорд»), Вернон Де Марко («Хатта Клуб»), Себастиан Коша («Спартак Трнава»)

Полузащитники: Матуш Беро («Бохум»), Юрай Куцка («Слован»), Томаш Риго («Баник»), Патрик Грошовский («Генк»), Станислав Лоботка («Наполи»), Ондрей Дуда («Верона»), Ласло Бенеш («Гамбург»)

Нападающие: Давид Дюриш («Асколи»), Томаш Суслов («Верона»), Иван Шранц («Славия»), Роберт Боженик («Боавишта»), Давид Стрелец («Слован»), Любомир Тупта («Слован», Чехия), Лео Завер («Фейеноорд»), Лукаш Гараслин («Спарта»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

17 июня

Бельгия – Словакия (19.00 по киевскому времени, «Вальдштадион»)

21 июня

Словакия – Украина (16.00 по киевскому времени, «Меркур Шпиль-Арена»)

26 июня

Словакия – Румыния (19.00 по киевскому времени, «Вальдштадион»)

Прогноз на групповой этап: третье место

Румыния

Для сборной Румынии выход на Евро-2024 можно назвать очень весомым достижением, поскольку три предыдущие крупные соревнования румыны пропустили. В последний раз они были на виду в финальной стадии Евро-2016. Однако выступили там неудачно: заняли последнее место в группе.

С тех пор утекло очень много воды. Сменилось целое поколение футболистов в сборной, сменился и наставник национальной команды.

Под руководством Йорданеску-младшего румыны уверенно вышли на Евро-2024. Более того, они заняли первое место в своей отборочной группе. А их отборочную группу простой назвать весьма сложно: Швейцария, Израиль, Косово, беларусь и Андорра.

Тем не менее, румыны не потерпели ни одного поражения: шесть побед и четыре ничьих. Разница мячей: 16-5.

А вот в контрольных спаррингах накануне Евро-2024 румыны были не столь убедительны. В частности, в последнем поединке перед стартом ЧЕ Румыния не сумела одолеть Лихтенштейн: ничья 0:0.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдвард Йорданеску

Это как раз тот случай, когда тренерское имя добывается благодаря фамилии. Эдвард Йорданеску – сын Ангела Йорданеску, знаменитого румынского тренера и игрока. В свое время Йорданеску-старший возглавлял национальную команду Румынии. Теперь черед ее возглавить пришел и к Йорданеску-младшему.

В качестве футболиста Эдвард не запомнился ровным счетом ничем. Дольше года в одной команде он не задерживался. Карьеру футболиста завершил в «Васлуе».

Карьеру тренера начал в «Стяуа». Главные его достижения на тренерском поприще – победа с «ЧФР Клуж» в чемпионате Румынии.

В январе 2022 года Эдвард Йорданеску возглавил национальную сборную Румынии. Под его руководством команда квалифицировалась на Евро-2024.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Николае Станчу

Удивительно, но лидером средней линии сборной Румынии, а можно сказать и всего атакующего звена, является футболист, выступающий не в Европе. Николае Станчу на данный момент защищает цвета саудовского «Дамака».

По манере игры этого футболиста можно сравнить с нашим Виталием Буяльским. Станчу так же хорошо читает игру и умеет действовать между линиями.

Уже в юном возрасте Станчу заинтересовал «Челси», однако переход в лондонский клуб в итоге сорвался.

Первым его серьезным клубом был бельгийский «Андерлехт». Но и там не сложилось. Сложилось в чемпионате Чехии, где Николае успел поиграть сразу в двух пражских командах – «Спарте» и «Славии».

Но и в Чехии он долго не задержался: позарился на деньги саудовских шейхов.

Заявка

Вратари: Флорин Нице («Газиантеп»), Горациу Молдован («Атлетико»), Штефан Тирновану («Стяуа»)

Защитники: Андрей Рациу («Райо Вальекано»), Раду Дрегушин («Тоттенхэм»), Богдан Раковицан («Ракув»), Адриан Рус («Пафос»), Йонуц Неделчару («Палермо»), Андрей Бурке («Аль-Ухдуд»), Василе Могош (ЧФР), Никушор Банку («Университатя»)

Полузащитники: Деян Сореску («Газиантеп»), Мариус Марин («Пиза»), Александру Чикелдеу («Коньяспор»), Резван Марин («Эмполи»), Николае Станчу («Дамак»), Деннис Ман, Валентин Михейле (оба — «Парма»), Янис Хаджи («Алавес»), Адриан Шут, Дариус Олару, Флоринел Коман (все — «Стяуа»)

Нападающие: Денис Дрегуш («Газиантеп»), Джордже Пушкаш («Бари»), Денис Алибек («Муайтер»), Даниэль Бирлиджа (ЧФР).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

17 июня

Румыния – Украина (16.00 по киевскому времени, «Арена Мюнхен»)

22 июня

Бельгия – Румыния (22.00 по киевскому времени, «Рейн Энерги Штадион»)

26 июня

Словакия – Румыния (19.00 по киевскому времени, «Вальдштадион»)

Прогноз на групповой этап: четвертое место

Украина

Если кому-то и не повезло со жребием в квалификации Евро-2024, так это именно сборной Украине. «Сине-желтые» оказались в одной группе сразу с двумя финалистами Евро-2020: сборными Италии и Англии.

Несмотря на все усилия и попытки на равных бороться с действующими чемпионами и вице-чемпионами Европы, наша национальная команда не сумела финишировать выше третьего места.

Однако до последнего тура вела упорную борьбу со «Скуадрой адзуррой» за второе место. И лишь благодаря судейской благосклонности сборная Италии сумела отстоять в финальном туре ничью с командой Сергея Реброва и выйти напрямую на ЧЕ.

А вот в матчах с нетоповыми оппонентами по группе – сборными Северной Македонии и Мальты – наша команда добыла максимальный результат.

Итоговое третье место позволило сборной Украине искать путь на Евро-2024 через «запасной вход» – рейтинг Лиги наций.

В полуфинале плей-офф за выход на ЧЕ-2024 Украина встретилась с командой Боснии и Герцеговины. И победила 2:1.

С таким же результатом (и практически по такому же игровому сценарию) «сине-желтые» одолели в финале плей-офф и сборную Исландии.

Таком образом, Евро-2024 стал для нашей национальной команды четвертым подряд чемпионатом континента.

Перед стартом Евро «сине-желтые» провели три контрольных поединка. В игре против сборной Германии была зафиксирована нулевая ничья, игру против Польши наши футболисты проиграли 1:3, а в заключительном спарринге перед стартом Евро «сине-желтые» разгромили сборную Молдовы – 4:0.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Cергей Ребров

Отбор на Евро-2024 сборная Украины начинала в конце марта выездным поединком против сборной Англии. Исполняющим обязанности главного наставника «сине-желтых» на ту игру назначили тренера нашей олимпийской сборной Руслана Ротаня.

Однако уже тогда было понятно, что сборную Украины вскоре возглавит на постоянной основе Сергей Ребров.

Но сделает это Сергей Станиславович лишь после того, как завершит сезон на своем уже предыдущем рабочем месте – в эмиратском «Аль-Айне».

Седьмого июня 2023 года Сергея Реброва было представлено в качестве главного тренера сборной Украины. Контракт с наставником был подписан до 2026 года.

В своем первом поединке во главе «сине-желтых» - товарищеском матче против сборной Германии – Ребров добыл результативную ничью 3:3, а его команда порадовала удачными действиями в атаке. Хотя не обошлось и без досадных ошибок в обороне.

Дебют Реброва-тренера в сборной Украины в официальном поединке пришелся на выездную игру против сборной Северной Македонии. Украинцы полностью провалили первый тайм, пропустив два мяча, но после перерыва сумели преобразиться и вырвать победу.

Наиболее яркий матч «сине-желтых» под руководством Реброва – ничья против Англии (1:1). Против одной из лучших команд мира наша сборная продемонстрировала очень интенсивный и зрелый футбол.

А вот в плей-офф на Евро-2024 Ребров запомнился, скорее, как мотиватор. Его команда неудачно начинала поединки и против боснийцев, и против исландцев, однако тренер сумел в итоге найти нужные слова, найти нужные решения для итоговых побед.

Ребров весьма осторожно высказывается о перспективах его команды на Евро-2024. По его словам, просто нужно сыграть достойно. С другой стороны, тренер отметил, что «у нас много ожиданий».

Пускай эти ожидания всех нас не подведут.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Уже в первом поединке сборной Украины под руководством Сергея Реброва – в товарищеской игре против национальной команды Германии – роль Виктора Цыганкова заметно выходила за рамки его игрового амплуа. Полузащитник фактически вел игру «сине-желтых». Он выступал уже не только в роли правофлангового вингера, но и плеймейкера.

И, ко всему прочему, сумел дважды отличиться в воротах Бундестим.

В статусе лидера сборной бывший капитан «Динамо» утвердился в матчах квалификации. Цыганков стал лучшим бомбардиром сборной Украины в отборе на Евро-2024. В его активе три забитых мяча.

Отлично провел Цыганков и клубный сезон. Со своей «Жироной» Виктор добыл историческую для каталонского клуба путевку в Лигу чемпионов. И третье место в чемпионате Испании.

Отличился Виктор забитым мячом и в «генеральной репетиции» сборной перед Евро – в контрольном поединке против сборной Молдовы.

По его словам, сборная Украины едет в Германию «не просто сыграть на Евро». А сыграть там «за страну, за людей», подарив им «хорошие эмоции».

Пусть так и будет.

Заявка

Вратари: Георгий Бущан («Динамо»), Анатолий Трубин («Бенфика»), Андрей Лунин («Реал»)

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — «Шахтер»), Александр Тымчик («Динамо»), Виталий Миколенко («Эвертон»), Илья Забарный («Борнмут»), Александр Сваток (СК «Днепр-1»), Максим Таловеров (ЛАСК), Богдан Михайличенко («Полесье»)

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко (все – «Динамо»), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все – «Шахтер»), Александр Зинченко («Арсенал»), Виктор Цыганков («Жирона»), Михаил Мудрик («Челси»), Сергей Сидорчук («Вестерло»), Руслан Малиновский («Дженоа»)

Нападающие: Артем Довбик («Жирона»), Роман Яремчук («Валенсия»), Владислав Ванат («Динамо»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

17 июня

Румыния – Украина (16.00 по киевскому времени, «Арена Мюнхен»)

21 июня

Словакия – Украина (16.00 по киевскому времени, «Меркур Шпиль-Арена»)

26 июня

Украина – Бельгия (19.00 по киевскому времени, «МХП-Арена»)

Прогноз на групповой этап: второе место