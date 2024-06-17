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  4. Перес нашел неожиданную замену Лунину. Все зависит от украинца
Испания
17 июня 2024, 00:24 |
263
0

Перес нашел неожиданную замену Лунину. Все зависит от украинца

Кепа может остаться в Мадриде

17 июня 2024, 00:24 |
263
0
Перес нашел неожиданную замену Лунину. Все зависит от украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага и Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

По информации Defensa Central, «Реал» уже сделал предложение Лунину о продлении соглашения, однако не получил ответа от украинца. Президент «Реала» Флорентино Перес провел разговор с испанским вратарем Кепой Аррисабалагой и сообщил, что «сливочные» будут готовы выкупить его контракт у «Челси», если Лунин не продлит соглашение и решит летом перейти в другой клуб.

В этом сезоне Кепа сыграл за «Реал» 20 матчей, пропустил 18 голов и 9 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что заменой Лунина может стать молодой Фран Гонзалес.

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Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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