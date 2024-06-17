Перес нашел неожиданную замену Лунину. Все зависит от украинца
Кепа может остаться в Мадриде
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.
По информации Defensa Central, «Реал» уже сделал предложение Лунину о продлении соглашения, однако не получил ответа от украинца. Президент «Реала» Флорентино Перес провел разговор с испанским вратарем Кепой Аррисабалагой и сообщил, что «сливочные» будут готовы выкупить его контракт у «Челси», если Лунин не продлит соглашение и решит летом перейти в другой клуб.
В этом сезоне Кепа сыграл за «Реал» 20 матчей, пропустил 18 голов и 9 раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что заменой Лунина может стать молодой Фран Гонзалес.
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