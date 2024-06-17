Перес нашел неожиданную замену Лунину. Все зависит от украинца

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

По информации Defensa Central, «Реал» уже сделал предложение Лунину о продлении соглашения, однако не получил ответа от украинца. Президент «Реала» Флорентино Перес провел разговор с испанским вратарем Кепой Аррисабалагой и сообщил, что «сливочные» будут готовы выкупить его контракт у «Челси», если Лунин не продлит соглашение и решит летом перейти в другой клуб.

В этом сезоне Кепа сыграл за «Реал» 20 матчей, пропустил 18 голов и 9 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что заменой Лунина может стать молодой Фран Гонзалес.