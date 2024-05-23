Молодежные турниры23 мая 2024, 18:17 | Обновлено 23 мая 2024, 18:24
325
0
Украина U-17 – Чехия U-17. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата Европы 2024 U-17
23 мая 2024, 18:17 | Обновлено 23 мая 2024, 18:24
325
0
23 мая в 18:00 второй матч на чемпионате Европы 2024 U-17 проводит юношеская сборная Украины U-17. Соперник – команда Чехии U-17.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Чемпионат Европы 2024 U-17 с участием 16 сборных проходит на Кипре.
Украина U-17 – Чехия U-17. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 мая 2024, 16:33 11
Хавбек «Руха» – о матче 30-го тура УПЛ
Бокс | 22 мая 2024, 20:52 1
Экс-соперник Владимира Кличко поделился эмоциями о бое
Футбол | 23.05.2024, 03:17
Бокс | 23.05.2024, 08:26
Футбол | 23.05.2024, 18:48
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.05.2024, 08:19 3
22.05.2024, 13:36 1
23.05.2024, 10:38 2
21.05.2024, 23:21 3
22.05.2024, 01:54 28
22.05.2024, 13:59 2
22.05.2024, 23:54 56
22.05.2024, 10:15 1