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23 мая 2024, 18:17 | Обновлено 23 мая 2024, 18:24
325
0

Украина U-17 – Чехия U-17. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата Европы 2024 U-17

23 мая 2024, 18:17 | Обновлено 23 мая 2024, 18:24
325
0
Украина U-17 – Чехия U-17. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Суспільне

23 мая в 18:00 второй матч на чемпионате Европы 2024 U-17 проводит юношеская сборная Украины U-17. Соперник – команда Чехии U-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Чемпионат Европы 2024 U-17 с участием 16 сборных проходит на Кипре.

Украина U-17 – Чехия U-17. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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