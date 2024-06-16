Александр ЗИНЧЕНКО: «Нам не нужна дополнительная мотивация»

Полузащитник национальной сборной Украины Александр Зинченко поделился мыслями относительно будущего выступления сине-желтой команды на летнем чемпионате Европы 2024 года:

«На таких турнирах ты не можешь позволить себе делать много ошибок, потому что здесь играют лучшие сборные, лучшие игроки Европы. Они немедленно накажут тебя. Так что нам нужно оставаться сосредоточенными, показывать свою лучшую игру и использовать каждую возможность забивать голы. Мы должны выложиться на полную.

У нас есть отличное сочетание опытных игроков и молодых талантов. Мы поддерживаем друг друга, подталкиваем друг друга вперед, и я верю, что это будет иметь решающее значение для нас. Эта команда имеет все необходимое, чтобы развиваться и расти, как индивидуально, так и в команде. Но мы должны упорно работать и тщательно готовиться. Результаты наших усилий мы увидим со временем.

Нам не нужна дополнительная мотивация, ведь мы все понимаем, что сейчас самое сложное время для нашей страны. У нас есть болельщики, которые не только смотрят нас по телевизору или на стадионе, но и те, кто рискует своей жизнью, защищая нашу свободу. Каждый раз, когда мы надеваем футболку с украинским гербом, это двойная, а то и тройная мотивация для нас.

Прежде всего, мы должны сосредоточиться на нашей игре и показать свой лучший результат, как индивидуально, так и в команде. Мы будем относиться к Румынии с таким же уважением, как и к Словакии или Бельгии. Все знают, насколько важна первая игра: она дает психологический и физический толчок. Надеемся достичь положительного результата».

Матч Румыния – Украина состоится 17 июня в 16:00 по киевскому времени.