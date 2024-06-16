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  4. Италия одержала волевую победу на Евро впервые за 20 лет
Чемпионат Европы
16 июня 2024, 12:51 |
473
0

Италия одержала волевую победу на Евро впервые за 20 лет

«Скуадра адзурра» одолела Албанию

16 июня 2024, 12:51 |
473
0
Италия одержала волевую победу на Евро впервые за 20 лет
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера сборная Италии в первом туре Евро-2024 одержала волевую победу 2:1 над Албанией.

Для «Скуадры адзурры» эта победа стала первой волевой на чемпионатах Европы за последние 20 лет. В 2004 году команда Джованни Трапаттони обыграла Болгарию с аналогичным счетом – 2:1.

После этого итальянцы 6 раз пропускали первыми в матчах чемпионата Европы, и ни один из этих 6 матчей в итоги не выиграли.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Италия стала автором одной из самых быстрых волевых побед в истории чемпионатов Европы.

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Олег Дидух Источник: Squawka
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