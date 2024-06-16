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Чемпионат Европы
16 июня 2024, 11:54 | Обновлено 16 июня 2024, 12:01
214
0

Италия стала автором одной из самых быстрых волевых побед в истории Euro

Чтобы отыграться в матче с Албанией, итальянцам понадобилось 15 минут

16 июня 2024, 11:54 | Обновлено 16 июня 2024, 12:01
214
0
Италия стала автором одной из самых быстрых волевых побед в истории Euro
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италии стала автором одной из самых быстрых волевых побед в финальных турнирах чемпионатов Европы. В матче с Албанией (2:1) итальянцам, чтобы выйти вперед после пропущенного гола, понадобилось всего 15 минут.

В истории Euro меньше времени на отыгрыш потратили только Украина в поединке со шведами на ЧЕ-2012 и Исландия во встрече с англичанами на ЧЕ-2016.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Минимальное время на отыгрыш при волевых победах на Euro

Время

Сборная

Дата

Стадия

Соперник

Счет

Минуты

ПС

ПБ

10’

Украина

11.06.2012

ГТ

Швеция

2:1 (0:1)

52’

62’

14’

Исландия

27.06.2016

1/8

Англия

2:1 (0:1)

4’

18’

15’

Испания

21.06.2000

ГТ

Югославия

4:3 (2:3)

75’

90’

15’

Италия

15.06.2024

ГТ

Албания

2:1 (0:1)

1’

16’

16’

Югославия

06.07.1960

1/2

Франция

5:4 (2:4)

62’

78’

19’

Англия

15.06.2012

ГТ

Швеция

3:2 (1:2)

64’

83’

21’

Франция

23.06.1984

1/2

Португалия

3:2 (1:2)

98’

119’

27’

Турция

15.06.2008

ГТ

Чехия

3:2 (0:2)

62’

89’

28’

Нидерланды

21.06.2000

ГТ

Франция

3:2 (1:2)

31’

59’

33’

Нидерланды

21.06.1988

1/2

ФРГ

2:1 (0:1)

55’

88’

ПС - последний гол соперников; ПБ - победный гол.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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