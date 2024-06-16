Италия стала автором одной из самых быстрых волевых побед в истории Euro
Чтобы отыграться в матче с Албанией, итальянцам понадобилось 15 минут
Сборная Италии стала автором одной из самых быстрых волевых побед в финальных турнирах чемпионатов Европы. В матче с Албанией (2:1) итальянцам, чтобы выйти вперед после пропущенного гола, понадобилось всего 15 минут.
В истории Euro меньше времени на отыгрыш потратили только Украина в поединке со шведами на ЧЕ-2012 и Исландия во встрече с англичанами на ЧЕ-2016.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Минимальное время на отыгрыш при волевых победах на Euro
|
Время
|
Сборная
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
Минуты
|
|
|
|
|
|
|
|
ПС
|
ПБ
|
10’
|
Украина
|
11.06.2012
|
ГТ
|
Швеция
|
2:1 (0:1)
|
52’
|
62’
|
14’
|
Исландия
|
27.06.2016
|
1/8
|
Англия
|
2:1 (0:1)
|
4’
|
18’
|
15’
|
Испания
|
21.06.2000
|
ГТ
|
Югославия
|
4:3 (2:3)
|
75’
|
90’
|
15’
|
Италия
|
15.06.2024
|
ГТ
|
Албания
|
2:1 (0:1)
|
1’
|
16’
|
16’
|
Югославия
|
06.07.1960
|
1/2
|
Франция
|
5:4 (2:4)
|
62’
|
78’
|
19’
|
Англия
|
15.06.2012
|
ГТ
|
Швеция
|
3:2 (1:2)
|
64’
|
83’
|
21’
|
Франция
|
23.06.1984
|
1/2
|
Португалия
|
3:2 (1:2)
|
98’
|
119’
|
27’
|
Турция
|
15.06.2008
|
ГТ
|
Чехия
|
3:2 (0:2)
|
62’
|
89’
|
28’
|
Нидерланды
|
21.06.2000
|
ГТ
|
Франция
|
3:2 (1:2)
|
31’
|
59’
|
33’
|
Нидерланды
|
21.06.1988
|
1/2
|
ФРГ
|
2:1 (0:1)
|
55’
|
88’
ПС - последний гол соперников; ПБ - победный гол.
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