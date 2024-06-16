Италия стала автором одной из самых быстрых волевых побед в истории Euro

Сборная Италии стала автором одной из самых быстрых волевых побед в финальных турнирах чемпионатов Европы. В матче с Албанией (2:1) итальянцам, чтобы выйти вперед после пропущенного гола, понадобилось всего 15 минут.

В истории Euro меньше времени на отыгрыш потратили только Украина в поединке со шведами на ЧЕ-2012 и Исландия во встрече с англичанами на ЧЕ-2016.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Минимальное время на отыгрыш при волевых победах на Euro

Время Сборная Дата Стадия Соперник Счет Минуты ПС ПБ 10’ Украина 11.06.2012 ГТ Швеция 2:1 (0:1) 52’ 62’ 14’ Исландия 27.06.2016 1/8 Англия 2:1 (0:1) 4’ 18’ 15’ Испания 21.06.2000 ГТ Югославия 4:3 (2:3) 75’ 90’ 15’ Италия 15.06.2024 ГТ Албания 2:1 (0:1) 1’ 16’ 16’ Югославия 06.07.1960 1/2 Франция 5:4 (2:4) 62’ 78’ 19’ Англия 15.06.2012 ГТ Швеция 3:2 (1:2) 64’ 83’ 21’ Франция 23.06.1984 1/2 Португалия 3:2 (1:2) 98’ 119’ 27’ Турция 15.06.2008 ГТ Чехия 3:2 (0:2) 62’ 89’ 28’ Нидерланды 21.06.2000 ГТ Франция 3:2 (1:2) 31’ 59’ 33’ Нидерланды 21.06.1988 1/2 ФРГ 2:1 (0:1) 55’ 88’

ПС - последний гол соперников; ПБ - победный гол.