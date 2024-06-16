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  4. Джордан Пикфорд: «Я люблю приезжать в сборную Англии»
Чемпионат Европы
16 июня 2024, 13:06 |
120
0

Джордан Пикфорд: «Я люблю приезжать в сборную Англии»

Вратарь сборной Англии поделился ожиданиями от Евро-2024

16 июня 2024, 13:06 |
120
0
Джордан Пикфорд: «Я люблю приезжать в сборную Англии»
УЕФА. Джордан Пикфорд

Вратарь сборной Англии и мерсисайдского «Эвертона» Джордан Пикфорд поделился ожиданиями от летнего чемпионата Европы 2024 года:

«У нас с Гаретом Саутгейтом отличные отношения. Я люблю приезжать в сборную, каждый лагерь является легендарным. Он очень хорошо относился ко мне и очень доверял мне, а когда знаешь, что менеджер и весь тренерский штаб рядом прикрывает твою спину, то это придает уверенности. Пока что это было замечательное путешествие.

Ни одна игра не будет легкой. Мы должны побеждать в каждом матче, и перед нами стоят 3 разные задачи. У Сербии есть несколько хороших игроков и топ-индивидуальностей. Дания, с которой мы встречались на прошлом Евро в полуфинале, это еще один сложный соперник, а также Словения. Каждая игра будет вызовом, и в каждой игре мы, как сборная Англии, должны быть на высоте, чтобы достичь результата».

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Джордан Пикфорд сборная Англии по футболу Евро-2024
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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