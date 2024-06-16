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  4. Валентин МИХЭИЛЭ: «Выложимся по полной в матче против Украины»
Чемпионат Европы
16 июня 2024, 14:02 |
464
0

Валентин МИХЭИЛЭ: «Выложимся по полной в матче против Украины»

Нападающий сборной Румынии поделился ожиданиями от матча против Украины

16 июня 2024, 14:02 |
464
0
Валентин МИХЭИЛЭ: «Выложимся по полной в матче против Украины»
УЕФА. Валентин Михэилэ

24-летний нападающий сборной Румынии и итальянской «Пармы» Валентин Михэилэ поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года против национальной команды Украины:

«Я очень рад быть здесь, со своей сборной, и могу лишь надеяться, что все наши футболисты будут в хорошей форме. Мы выложимся на полную с того момента, как арбитр даст стартовый свисток на наш первый поединок против Украины».

Первый матч группы Е между Румынией и Украиной состоится 17 июня в 16:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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