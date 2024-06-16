Англия16 июня 2024, 13:43 |
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Источник: Бавария интересуется защитником Ливерпуля
Джо Гомес может продолжить карьеру в Бундеслиге
16 июня 2024, 13:43 |
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Мюнхенская «Бавария» интересуется защитником английского «Ливерпуля» Джо Гомесом, сообщает британское издание The Mirror.
По информации источника, новому главному тренеру «Баварии» Венсану Компани нравится универсализм 27-летнего футболиста, который может сыграть на любой позиции в защите: как в центре, так и на флангах.
В этом сезоне Джо Гомес провел 51 матч за «Ливерпуль», отметившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Англии в 28 миллионов евро.
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