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  4. Источник: Бавария интересуется защитником Ливерпуля
Англия
16 июня 2024, 13:43 |
202
0

Источник: Бавария интересуется защитником Ливерпуля

Джо Гомес может продолжить карьеру в Бундеслиге

16 июня 2024, 13:43 |
202
0
Источник: Бавария интересуется защитником Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Гомес

Мюнхенская «Бавария» интересуется защитником английского «Ливерпуля» Джо Гомесом, сообщает британское издание The Mirror.

По информации источника, новому главному тренеру «Баварии» Венсану Компани нравится универсализм 27-летнего футболиста, который может сыграть на любой позиции в защите: как в центре, так и на флангах.

В этом сезоне Джо Гомес провел 51 матч за «Ливерпуль», отметившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Англии в 28 миллионов евро.

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Джо Гомес Бавария Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Дмитро Вербинський Источник: The Mirror
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