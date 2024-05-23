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Евро
УКРАИНА U17
23.05.2024 18:00 – FT 1 : 3
Чехия U17
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23 мая 2024, 20:00 | Обновлено 23 мая 2024, 21:21
2474
14

Второе поражение на Евро. Сборная Украины U-17 проиграла Чехии

Украинцы практически лишились шансов на четвертьфинал

23 мая 2024, 20:00 | Обновлено 23 мая 2024, 21:21
2474
14
Второе поражение на Евро. Сборная Украины U-17 проиграла Чехии
УАФ

Сборная Украины U-17 провела второй поединок на чемпионате Европы. Соперником нашей команды стала Чехия. На старте турнира «сине-желтые» проиграли Сербии со счетом 0:1, а чехи разгромили Кипр – 5:0. Таким образом, для продолжения борьбы за путевку в четвертьфинал подопечным Юрия Мороза необходимо было обыгрывать соперников.

Чехи агрессивно начали встречу, активными действиями доставляя проблемы нашей команде. Украинцы заметно нервничали и допускали потери мяча в простых ситуациях. К сожалению, сохранить свои ворота в неприкосновенности «сине-желтые» не смогли. После прострела Квачека мяч в штрафной попал в руку Дигтяря, и арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Пенальти реализовал Моудры.

Пропущенный гол не заставил сконцентрироваться украинцев, которые продолжали допускать ошибки. А чехи снова и снова проводили острые атаки. До перерыва удвоить преимущество своей команды мог Квачек, но Макаренко справился с его ударом.

«Сине-желтые» активно начали вторую половину встречи, и хорошую возможность упустил Степанов, из центра штрафной пробивший выше ворот. Впрочем, чехи довольно уверенно снова завладели преимуществом, и острые ситуации снова начали возникать у наших ворот. Едва не отправил мяч в ворота Шванцара, который слёта совсем чуть-чуть не попал в угол. А вскоре Пенкса замкнул прострел с фланга, отправив второй мяч в наши ворота.

Неординарный момент произошел в середине второго тайма. Повреждение получил арбитр встречи Мохаммед Аль-Эмара и его заменил четвертый судья Анте Чулина. А на последних минутах основного времени точку в матче поставил все тот же Пенкса, эффектным ударом отправивший мяч в ворота. Украинцы сумели забить гол престижа (пенальти реализовал Дегтярь), но это обстоятельство стало слабым утешением от горечи еще одного поражения на чемпионате Европы. Во втором поединке сегодняшнего игрового дня Сербия встретится с Кипром, и если сербы не проиграют, последний матч на турнире для команды Юрия Мороза станет формальностью.

Чемпионат Европы U-17. Группа А. 2-й тур.

Украина U-17 – Чехия U-17 – 0:3

Голы: Дегтярь (94, пенальти) – Моудры (12, пенальти), Пенкса (61, 88)

Предупреждения: Денисов (35), Богданов (77), Третьяк (95), Попов (96)

Украина U-17: Макаренко, Стрельчук, Дигтярь, Третьяк, Шелекета (Рыбак, 67), Оличенко (Вакулюк, 84), Сорока, Редушко, Богданов, Степанов (Попов, 84), Денисов (Бондарь, 67)

Чехия U-17: Обдржалек, Колисек, Мичек, Крпалек, Ржегачек, Панош (Наскос, 68), Слончик, Пенкса (Коларжик, 91), Моудры (Белжик, 81), Шванцара (Сосна, 68), Квачек Нехватал, 68)

Арбитр: Мохаммед Аль-Эмара (Финляндия)

Стадион «Тасос Марку» (Паралимные, Кипр)

УКРАИНА U-17 – ЧЕХИЯ U-17. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды УКРАИНА U17.
88’
ГОЛ ! Мяч забил Ondrej Penxa (Чехия U17).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Ondrej Penxa (Чехия U17).
12’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Чехия U17.
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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 14
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maks_krot
Обидно, досадно, ну шансов выйти из группы почти уже нет. С сербами не повезло с реализацией, а сегодня вообще игры не было, чехи полностью переиграли во всём!!!
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+2
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Southeast*
Я їду додому, до тебе додому,
 Де очі знайомі і завжди нові!
 Я їду додому, до тебе додому...
 Які ж вони довгі, ті ночі і дні!
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+2
Макс Максов
З сербами потрібно було виривати нічию...
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+2
Лига
Бывает
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+2
Бубка Гоп
Лошары! В очко их надо наказать! (без смазки)
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
maks_krot
Там Кипр выигрывает, шансы ещё  остаются!
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+1
Людмила Павловська
Сьогодні геть погано грали.
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+1
Андрій Заліщук
команду як наче підмінили, жах
Ответить
+1
turist86
Цікаво, чому у воротах Макаренко, а не Волошин з Реал Мадрид.
Ответить
0
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