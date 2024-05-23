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Евро
УКРАИНА U17
23.05.2024 18:00 – FT 1 : 3
Чехия U17
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
23 мая 2024, 20:05 |
1301
0

Украина U-17 – Чехия U-17 – 1:3. Фиаско на ЧЕ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата Европы 2024 U-17

23 мая 2024, 20:05 |
1301
0
Украина U-17 – Чехия U-17 – 1:3. Фиаско на ЧЕ. Видео голов и обзор
Суспільне

23 мая в 18:00 второй матч на чемпионате Европы 2024 U-17 проводит юношеская сборная Украины U-17. Соперник – команда Чехии U-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Чемпионат Европы 2024 U-17 с участием 16 сборных проходит на Кипре.

Украина U-17 – Чехия U-17. Видео голов и обзор матча (обновляется)

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды УКРАИНА U17.
88’
ГОЛ ! Мяч забил Ondrej Penxa (Чехия U17).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Ondrej Penxa (Чехия U17).
12’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Чехия U17.
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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