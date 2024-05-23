Украина U-17 – Чехия U-17 – 1:3. Фиаско на ЧЕ. Видео голов и обзор

23 мая в 18:00 второй матч на чемпионате Европы 2024 U-17 проводит юношеская сборная Украины U-17. Соперник – команда Чехии U-17.

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Чемпионат Европы 2024 U-17 с участием 16 сборных проходит на Кипре.

Украина U-17 – Чехия U-17. Видео голов и обзор матча (обновляется)