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22 мая 2024, 23:37 | Обновлено 22 мая 2024, 23:38
113
0

Украина U-17 – Чехия U-17. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Европы U-17

22 мая 2024, 23:37 | Обновлено 22 мая 2024, 23:38
113
0
Украина U-17 – Чехия U-17. Текстовая трансляция матча
УАФ

В четверг, 23 мая, состоится поединок чемпионата Европы U-17, в котором встретятся сборные Украины и Чехии. Матч пройдет в Паралимни (Кипр) на стадионе «Тасос Марку», игра начнется в 18:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Сборная Украины U-17 стартовала на чемпионате Европы с поражения от команды Сербии со счетом 0:1. Единственный гол «сине-желтые» пропустили в начале поединка. Чехия в своем первом матче на турнире разгромила Кипр со счетом 5:0. Таким образом, для сохранения шансов на выход в четвертьфинал команде Юрия Мороза необходимо обыгрывать ближайшего соперника.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-17 – Чехия U-17, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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