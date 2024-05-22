Украина U-17 – Чехия U-17. Текстовая трансляция матча

В четверг, 23 мая, состоится поединок чемпионата Европы U-17, в котором встретятся сборные Украины и Чехии. Матч пройдет в Паралимни (Кипр) на стадионе «Тасос Марку», игра начнется в 18:00 по киевскому времени.

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Сборная Украины U-17 стартовала на чемпионате Европы с поражения от команды Сербии со счетом 0:1. Единственный гол «сине-желтые» пропустили в начале поединка. Чехия в своем первом матче на турнире разгромила Кипр со счетом 5:0. Таким образом, для сохранения шансов на выход в четвертьфинал команде Юрия Мороза необходимо обыгрывать ближайшего соперника.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-17 – Чехия U-17, за которой можно следить в украинской версии сайта.