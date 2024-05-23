Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий МОРОЗ: «Детский футбол, детская психология, перегорели»
Евро
УКРАИНА U17
23.05.2024 18:00 – FT 1 : 3
Чехия U17
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
23 мая 2024, 21:15 | Обновлено 23 мая 2024, 21:20
81
0

Юрий МОРОЗ: «Детский футбол, детская психология, перегорели»

Главный тренер юношеской сборной U-17 прокомментировал поражение от Чехии

23 мая 2024, 21:15 | Обновлено 23 мая 2024, 21:20
81
0
Юрий МОРОЗ: «Детский футбол, детская психология, перегорели»
Суспліьне. Юрій Мороз

Головний тренер юнацької збірної України U-17 Юрій Мороз прокоментував поразку від команди Чехії (1:3) у другому матчі на чемпіонаті Європи 2024:

«Планували, що відступати нікуди, нам потрібна була тільки перемога. Що трапилося – сам не розумію. Дитячий футбол, дитяча психологія, перегоріли… Хлопці не показали на полі всю силу, те, що вміють. Багато боротьби програвали, багато індивідуальних помилок, у простих ситуаціях втрачали м’яч.

В епізоді з першим голом не винесли м’яч, помилилися, самі собі привезли цей пенальті. Потім хлопці ніби зібралися, якісь моменти пішли, щось стало виходити. Але на кожну гру у фінальній частині потрібно збиратися, щоб були морально-вольові й бійцівські якості. З одного боку, вихід у фінальний турнір – уже успіх, вони молодці. Однак на самому чемпіонаті потрібно по-іншому грати.

Виступ наших юнаків у різних клубах? Мабуть, це також одна з причин невдачі. Можна шукати різні причини, але, на мою думку, на футбольному полі не було злості, жаги до перемоги. Потрібно боротися на кожному клаптику поля, а в епізоді з третім голом один футболіст обіграв стількох опонентів.

Усі в рівних умовах, але трохи десь недопрацьовували. Можливо, забагато авансів надавали, говорили про майбутнє. Скажу так, що хлопці – молодці, що вийшли у фінальну частину. А тут уже всі стараються, уміють грати у футбол.

Не очікував такої гри, думав, буде трохи краще. Але маємо те, що маємо на даний момент. Щодо складу на матч із Кіпром, то подивимося на стан футболістів, поміркуємо, як зробити так, щоб була в нас боєздатна команда на цей поєдинок».

По теме:
Украина U-17 – Чехия U-17 – 1:3. Фиаско на ЧЕ. Видео голов и обзор
Второе поражение на Евро. Сборная Украины U-17 проиграла Чехии
Кипр U-17 – Сербия U-17. Прогноз и анонс на матч Евро-2024 U-17
чемпионат Европы по футболу U-17 сборная Украины по футболу U-17 видео голов и обзор Украина - Чехия сборная Чехии по футболу U-17 Юрий Мороз
Николай Степанюк Источник: Комитет арбитров УАФ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стал известен состав официальной делегации УАФ на Евро-2024
Футбол | 23 мая 2024, 12:52 14
Стал известен состав официальной делегации УАФ на Евро-2024
Стал известен состав официальной делегации УАФ на Евро-2024

Функционеры поедут в Германию 15 июня

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла теряет еще одного игрока. Команду покинул форвард
Футбол | 23 мая 2024, 19:11 0
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла теряет еще одного игрока. Команду покинул форвард
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла теряет еще одного игрока. Команду покинул форвард

Руслан Степанюк попрощался с командой

Экс-чемпион мира оценил скандальное решение судьи прервать бой Усик – Фьюри
Бокс | 23.05.2024, 02:42
Экс-чемпион мира оценил скандальное решение судьи прервать бой Усик – Фьюри
Экс-чемпион мира оценил скандальное решение судьи прервать бой Усик – Фьюри
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 23.05.2024, 09:00
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Промоутер Джошуа: «Усик на момент окончания боя с Фьюри уже был на грани»
Бокс | 23.05.2024, 10:38
Промоутер Джошуа: «Усик на момент окончания боя с Фьюри уже был на грани»
Промоутер Джошуа: «Усик на момент окончания боя с Фьюри уже был на грани»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алонсо объяснил, почему Байер не смог одолеть Аталанту в финале Лиге Европы
Алонсо объяснил, почему Байер не смог одолеть Аталанту в финале Лиге Европы
23.05.2024, 03:17 4
Футбол
Легенда Реала расставил приоритеты между Луниным и Куртуа на финал ЛЧ
Легенда Реала расставил приоритеты между Луниным и Куртуа на финал ЛЧ
22.05.2024, 10:17 4
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
22.05.2024, 09:11 2
Футбол
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
23.05.2024, 08:19 3
Футбол
Байер прервал суперсерию. Аталанта выиграла Лигу Европы
Байер прервал суперсерию. Аталанта выиграла Лигу Европы
22.05.2024, 23:54 53
Футбол
ФОТО. Реакция сына Фьюри после того, как Усик отправил Тайсона в нокдаун
ФОТО. Реакция сына Фьюри после того, как Усик отправил Тайсона в нокдаун
21.05.2024, 21:29 5
Бокс
Джервонта Дэвис обвинил Усика в мошенничестве в мегафайте с Фьюри
Джервонта Дэвис обвинил Усика в мошенничестве в мегафайте с Фьюри
22.05.2024, 01:54 28
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем