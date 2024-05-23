23 мая на «Паралимни» пройдет матч 2-го тура Евро U17, в котором команда Украины встретится с командой Чехии. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Украина U17

Команда достаточно часто пробивалась на такие турниры - это уже ее седьмое участие. Но, во-первых, во всех предыдущих все заканчивалось уже по итогам группового этапа. Во-вторых, предыдущий вояж был еще в 2017-м. Нынешние подопечные Юрия Мороза в октябре прошлого года выиграли только у Лихтенштейна при ничьей с Финляндией и поражением Германии. В итоге дальше прошли желто-синие как одна из лучших третьих команд. Но уже в марте, на решающем этапе квалификации, приятно преобразились, взяв 3 победы из трех, не только над Грецией и Словакией, но и со Швейцарией. Уже на самом Евро с Сербией пропустили уже на второй минуте. И так и проиграли 0:1, хотя создавали немало моментов.

Ставки на матч Украина U17 – Чехия U17

Чехия U17

Сборная даже серебряным призером становилась, в 2006-м году. Но следующие поколения и близко не подтвердили этого успеха. Наоборот, только 4 раза чехи вообще ездили на Евро, в последний раз в 2019-м году, и неизменно все заканчивалось вылетом уже после группового раунда. Нынешняя команда стабильно проходила оба раунда отбора, на каждом беря по 2 победы при одном поражении. Осенью чехи выиграли у Черногории и Албании, но потом было 0:2 с Португалией. А весной после сухих побед над белорусами и боснийцами минимально уступили соседям - полякам. На Кипре они дали экзамен дебютирующим хозяевам турнира. Там не получилось у новичка практически ничего - уже на 26-й и 28-й минутах им забили дважды, ну а в концовке, играя до самого финального свистка, довели до унизительных 5:0.

Статистика личных встреч

На этом юношеском уровне сборные играли дважды. В 2010-м сильнее были чехи, через 8 лет все закончилось нулевой ничьей.

Прогноз

GGBET считает, что на этот раз у украинцев получится явно лучше. Чехи не могут не расслабиться после разгромной победы над принимающей командой. Ставим на победу желто-синих (коэффициент - 1,98).