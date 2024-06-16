Один из лучших бомбардиров в истории Первой лиги сменит клуб

Как стало известно Sport.ua, восьмой бомбардир Первой лиги за всю историю Александр Батальский покидает ФСК «Мариуполь», за который он отыграл предыдущий сезон, и будет искать новую команду.

«С «Мариуполем» заканчиваю, дальше будет видно. Открыт для предложений», – сказал 37-летний футболист корреспонденту Sport.ua.

Александр Батальский – воспитанник столичного футбола, играл в УПЛ за «Арсенал». Но большая часть его карьеры связана с Первой лигой: центрфорвард выступал за «Днестр», «Прикарпатье», «Зирку», «Гелиос», «Черкасский Днепр», «Рух», «Арсенал-Киев», «Оболонь» и «Мариуполь» – всего 289 матчей и 75 голов (на один забитый мяч больше, чем у Александра Косырина, и на один меньше, чем у Матвея Бобаля).

В минувшем сезоне Батальский провел за «Мариуполь» 31 матч во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу.

По итогам чемпионата 2023/2024 ФСК «Мариуполь» под руководством Олега Красноперова занял 9-е место в Первой лиге.

На этой неделе стал известен формат турниров Первой и Второй лиг, а также обмен между дивизионами в новом сезоне.