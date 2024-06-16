Один из лучших бомбардиров в истории Первой лиги сменит клуб
Опытный нападающий Александр Батальский выходит на рынок свободных агентов
Как стало известно Sport.ua, восьмой бомбардир Первой лиги за всю историю Александр Батальский покидает ФСК «Мариуполь», за который он отыграл предыдущий сезон, и будет искать новую команду.
«С «Мариуполем» заканчиваю, дальше будет видно. Открыт для предложений», – сказал 37-летний футболист корреспонденту Sport.ua.
Александр Батальский – воспитанник столичного футбола, играл в УПЛ за «Арсенал». Но большая часть его карьеры связана с Первой лигой: центрфорвард выступал за «Днестр», «Прикарпатье», «Зирку», «Гелиос», «Черкасский Днепр», «Рух», «Арсенал-Киев», «Оболонь» и «Мариуполь» – всего 289 матчей и 75 голов (на один забитый мяч больше, чем у Александра Косырина, и на один меньше, чем у Матвея Бобаля).
В минувшем сезоне Батальский провел за «Мариуполь» 31 матч во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу.
По итогам чемпионата 2023/2024 ФСК «Мариуполь» под руководством Олега Красноперова занял 9-е место в Первой лиге.
На этой неделе стал известен формат турниров Первой и Второй лиг, а также обмен между дивизионами в новом сезоне.
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