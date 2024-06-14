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Украина. Первая лига
14 июня 2024, 14:23 | Обновлено 14 июня 2024, 14:34
753
0

Стали известен формат турниров Первой и Второй лиг, а также обмен командами

На конференции ПФЛ определилились с регламентом соревнований 2024/25

14 июня 2024, 14:23 | Обновлено 14 июня 2024, 14:34
753
0
Стали известен формат турниров Первой и Второй лиг, а также обмен командами
ПФЛ

На Конференции ПФЛ определен формат проведения турниров Первой и Второй лиг на новый сезон, причем приняты некоторые нововведения.

Клубы-члены Профессиональной футбольной лиги Украины еще до Конференции могли ознакомиться с предложенными вариантами проведения соревнований и внести свои предложения. Было много предложений и дополнений, которые последовательно рассмотрели все участники соревнований и в итоге приняли формат проведения чемпионата Украины по футболу среди команд Первой и Второй лиг сезона 2024/25.

В Первой лиге за основу взят успешно внедренный в двух последних сезонах вариант. Первая лига на первом этапе распределена по географическому принципу на две группы по 9 команд, которые играют в два круга каждый с каждым – в общей сложности запланировано 18 туров, 72 матча в каждой группе на первом этапе. По 16 матчей для каждой команды, а всего – 144 матча.

На втором этапе Первая лига будет играть по привычному распределению на группу Чемпионская и группу Выбывания, однако есть важный нюанс. По результатам первого этапа 1-4 места групп (А и Б) формируют группу за выход в УПЛ с учетом всех показателей (очков, голов, дисциплинарных санкций) первого этапа. То есть, в группе Чемпионская сыграет 8 лучших участников – по 8 матчей для каждой команды. По результатам второго этапа первые две команды получают право на прямой выход в УПЛ, а третья и четвертая сыграют матчи плей-офф за повышение в классе.

По результатам первого этапа 5–9 места групп А и Б сформируют группу за право играть в Первой лиге с учетом всех показателей (очков, голов, дисциплинарных санкций) первого этапа. В общей сложности это будет 10 команд и по 10 матчей для каждой из них. Команды группы Выбывание, занявшие 6–7 места, сыграют стыковые матчи с 2 и 3 местами Второй лиги. Команды, которые финишируют на 8–10 местах, перейдут во Вторую лигу напрямую.

Существенное уточнение: на втором этапе команды группы А проводят матчи только с командами группы Б в два круга, запланировано 32 матча в Чемпионской группе и 50 матчей в группе Выбывание. Всего в чемпионате Первой лиги 2024/25 будет проведено 226 матчей.

Вторая лига впервые со времени полномасштабного вторжения будет разделена на две группы по географическому принципу. Две группы по 12 команд сыграют в 2 круга, то есть 22 тура + 2 матча плей-офф (1-е и 2-е места групп), таким образом состоится 132 матча в каждой группе. Нововведением также станут матчи плей-офф непосредственно во Второй лиге. Состоятся дополнительные финальные матчи плей-офф за 1-е и 3-е места.

Победитель Второй лиги, выигравший финальный матч между лучшими командами групп А и Б, переходит в Первую лигу напрямую. Команда, проигравшая финал, сыграет стыковой матч с 15-м местом Первой лиги. Победитель плей-офф за 3-е место сыграет стыковой матч с 14-м местом Первой лиги. Команды, которые займут 1-е и 2-е места в группах, сыграют два матча – дома и на выезде (очередность определяется жеребьевкой). Дополнительные матчи проведут команды, которые будут играть стыковые матчи с командами Первой лиги ПФЛ.

Принятый участниками формата ПФЛ после плодотворного обсуждения учитывает пожелания клубов и способствует экономии на выездах благодаря географическому разделению и наполнению календаря, учитывая плей-офф и второй этап. Приоритетом остается классический формат – 16 команд в два круга, однако в интересах клубов принят оптимальный вариант, способствующий экономии и лучшей логистике соревнований.

Первая лига

Вторая лига

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Николай Степанюк Источник: ПФЛ
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