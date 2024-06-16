Юлия Стародубцева – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире в Берлине
16 июня украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№134 WTA) продолжит выступление в квалификации травяного турнира WTA 500 в Берлине.
В финале отбора украинка сыграет с Катериной Синяковой из Чехии (№31 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 13:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 1-я встреча теннисисток.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Антонио Конте хочет тренировать украинского нападающего
Стартует группа смерти