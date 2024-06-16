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  4. Юлия Стародубцева – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
16 июня 2024, 13:22 |
1120
1

Юлия Стародубцева – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире в Берлине

16 июня 2024, 13:22 |
1120
1
Юлия Стародубцева – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

16 июня украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№134 WTA) продолжит выступление в квалификации травяного турнира WTA 500 в Берлине.

В финале отбора украинка сыграет с Катериной Синяковой из Чехии (№31 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Sit Simurg
Катержина  зараз не в кращій формі, але Юля все одно недотягує ..
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