Юлия Стародубцева – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 июня украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№134 WTA) продолжит выступление в квалификации травяного турнира WTA 500 в Берлине.

В финале отбора украинка сыграет с Катериной Синяковой из Чехии (№31 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 13:30 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

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