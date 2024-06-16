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  4. Марко РОССИ: «Первый тайм был очень плохим»
Чемпионат Европы
16 июня 2024, 11:56 |
153
0

Марко РОССИ: «Первый тайм был очень плохим»

Главный тренер сборной Венгрии прокомментировал поражение от Швейцарии

16 июня 2024, 11:56 |
153
0
Марко РОССИ: «Первый тайм был очень плохим»
УЕФА. Марко Росси

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси прокомментировал поражение от национальной команды Швейцарии (1:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024:

«Первый тайм был очень плохим, за исключением первых семи-восьми минут, но мы были слишком пассивными. Против таких команд на таком уровне становится очень тяжело. Я не ищу виноватых. Я тренер, поэтому беру на себя ответственность.

Швейцария – очень опытная команда с качественными игроками по всему полю и очень хорошими физическими данными. Когда счет стал 2:1, мы сильно прессинговали и были близки к тому, чтобы забить еще один гол благодаря удару Варги. Но они использовали свой опыт, замедлили игру, темп и правильно использовали свой ум. Для меня большое разочарование, что мы пропустили гол в конце игры таким образом.

Трудно исправить те ошибки, которые мы допустили. Наши игроки не совершают таких ошибок каждый день. Мы должны смотреть на все факторы. Ошибки - это часть игры, и лучшие игроки делают меньше всего ошибок, но даже с ними это может случиться. Существует не так много стратегий, чтобы остановить индивидуальные ошибки. Это не связано с тактикой, но нам было трудно общаться между собой из-за того, как играли их форварды. Мы исправили это в перерыве, но к тому времени мы проигрывали 2:0».

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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