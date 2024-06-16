ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с хавбеком сборной Германии

«Бавария» официально сообщила о продлении контракта с полузащитником сборной Германии Александаром Павловичем. Новое соглашение с 20-летним хавбеком рассчитано на пять лет – до лета 2029 года.

Павлович является воспитанником «Баварии», за первую команду дебютировал в сезоне 2023/2024. Суммарно провел 22 матча, в которых отличился 2 голами и 2 ассистами. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 30 миллионов евро.

Напомним, Павлович вошел в заявку сборной Германии на Евро-2024, однако пропускает турнир из-за тонзилита.