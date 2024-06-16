Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с хавбеком сборной Германии
Германия
16 июня 2024, 11:59 |
238
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с хавбеком сборной Германии

Александар Павлович останется в клубе до 2029 года

16 июня 2024, 11:59 |
238
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с хавбеком сборной Германии
ФК Бавария. Александар Павлович

«Бавария» официально сообщила о продлении контракта с полузащитником сборной Германии Александаром Павловичем. Новое соглашение с 20-летним хавбеком рассчитано на пять лет – до лета 2029 года.

Павлович является воспитанником «Баварии», за первую команду дебютировал в сезоне 2023/2024. Суммарно провел 22 матча, в которых отличился 2 голами и 2 ассистами. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 30 миллионов евро.

Напомним, Павлович вошел в заявку сборной Германии на Евро-2024, однако пропускает турнир из-за тонзилита.

По теме:
Источник: Лидер Байера изъявил желание перейти в Баварию
Ман Юнайтед мониторит ситуацию вокруг защитника Баварии
Обладатель ЗМ порекомендовал Лунину перейти в легендарный клуб из Германии
Бавария продление контракта
Олег Дидух Источник: ФК Бавария
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Футбол | 16 июня 2024, 05:49 0
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина

17 июня в 16:00 пройдет матч 1-го тура Евро-2024 в немецком Мюнхене

Евро-2024. Группа C: вице-чемпионы, полуфиналисты и белые орлы
Футбол | 16 июня 2024, 10:40 2
Евро-2024. Группа C: вице-чемпионы, полуфиналисты и белые орлы
Евро-2024. Группа C: вице-чемпионы, полуфиналисты и белые орлы

Sport.ua представляет третий по счету квартет участников ЧЕ в Германии

Испания вышла в рекордсмены Euro по разгромам
Футбол | 16.06.2024, 11:03
Испания вышла в рекордсмены Euro по разгромам
Испания вышла в рекордсмены Euro по разгромам
12 лучших бомбардиров чемпионата Европы за всю историю
Футбол | 15.06.2024, 12:32
12 лучших бомбардиров чемпионата Европы за всю историю
12 лучших бомбардиров чемпионата Европы за всю историю
Виктория вдевятером. Интер Майами без Месси и Суареса победил Филадельфию
Футбол | 16.06.2024, 07:09
Виктория вдевятером. Интер Майами без Месси и Суареса победил Филадельфию
Виктория вдевятером. Интер Майами без Месси и Суареса победил Филадельфию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин определился со своим будущим. Во всем виноват Анчелотти?
Лунин определился со своим будущим. Во всем виноват Анчелотти?
14.06.2024, 11:13 12
Футбол
Германия – Шотландия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Германия – Шотландия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
14.06.2024, 19:55 22
Футбол
Испания – Хорватия – 3:0. Нокаут в первом тайме. Видео голов и обзор матча
Испания – Хорватия – 3:0. Нокаут в первом тайме. Видео голов и обзор матча
15.06.2024, 21:28
Футбол
Боб АРУМ: «Фьюри практически разгромил Усика в перых раундах»
Боб АРУМ: «Фьюри практически разгромил Усика в перых раундах»
15.06.2024, 11:13 15
Бокс
Месси вышел на 2-е место по голам за сборные. Сколько ему до Роналду?
Месси вышел на 2-е место по голам за сборные. Сколько ему до Роналду?
15.06.2024, 10:12 5
Футбол
Почему Германия выиграет Евро-2024
Почему Германия выиграет Евро-2024
14.06.2024, 11:25 26
Футбол
ФОТО. Усик и его тренер встретились с легендарным Холифилдом
ФОТО. Усик и его тренер встретились с легендарным Холифилдом
14.06.2024, 20:27 2
Бокс
Бенавидес – фаворит в бою с Гвоздиком. Но украинец может удивить
Бенавидес – фаворит в бою с Гвоздиком. Но украинец может удивить
15.06.2024, 23:01 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем