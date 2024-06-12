Хавбек Баварии не поможет сборной Германии на Евро-2024
Александара Павловича в заявке заменит Эмре Джан
Мюнхенская «Бавария» официально сообщила о том, что полузащитник команды Александар Павлович не поможет сборной Германии на предстоящем домашнем Евро-2024. Причиной, по которой 20-летний хавбек пропустит турнир, является тонзилит.
По информации немецких СМИ, главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн уже определился с тем, кто заменит Павловича в заявке команды. Это 30-летний опорный полузащитник «Боруссии» Дортмунд Эмре Джан.
Напомним, для сборной Германии Евро-2024 начнется уже в пятницу, 14 июня матчем-открытием турнира против Шотландии. Начало – в 22:00 по Киеву.
ℹ️ Aleksandar Pavlović wird nicht bei der #EURO2024 dabei sein können.— FC Bayern München (@FCBayern) June 12, 2024
Kopf hoch und gute Besserung, Aleks! 🍀#MiaSanMia pic.twitter.com/gQUq62BlIv
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