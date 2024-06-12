Хавбек Баварии не поможет сборной Германии на Евро-2024

Мюнхенская «Бавария» официально сообщила о том, что полузащитник команды Александар Павлович не поможет сборной Германии на предстоящем домашнем Евро-2024. Причиной, по которой 20-летний хавбек пропустит турнир, является тонзилит.

По информации немецких СМИ, главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн уже определился с тем, кто заменит Павловича в заявке команды. Это 30-летний опорный полузащитник «Боруссии» Дортмунд Эмре Джан.

Напомним, для сборной Германии Евро-2024 начнется уже в пятницу, 14 июня матчем-открытием турнира против Шотландии. Начало – в 22:00 по Киеву.