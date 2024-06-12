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Чемпионат Европы
12 июня 2024, 14:47 | Обновлено 12 июня 2024, 15:10
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Хавбек Баварии не поможет сборной Германии на Евро-2024

Александара Павловича в заявке заменит Эмре Джан

12 июня 2024, 14:47 | Обновлено 12 июня 2024, 15:10
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Хавбек Баварии не поможет сборной Германии на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Павлович

Мюнхенская «Бавария» официально сообщила о том, что полузащитник команды Александар Павлович не поможет сборной Германии на предстоящем домашнем Евро-2024. Причиной, по которой 20-летний хавбек пропустит турнир, является тонзилит.

По информации немецких СМИ, главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн уже определился с тем, кто заменит Павловича в заявке команды. Это 30-летний опорный полузащитник «Боруссии» Дортмунд Эмре Джан.

Напомним, для сборной Германии Евро-2024 начнется уже в пятницу, 14 июня матчем-открытием турнира против Шотландии. Начало – в 22:00 по Киеву.

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Бавария сборная Германии по футболу Евро-2024 Эмре Джан Боруссия Дортмунд
Олег Дидух Источник: ФК Бавария
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