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  4. Рома начала переговоры с легендой Боруссии Дортмунд
Италия
16 июня 2024, 13:11 |
572
0

Рома начала переговоры с легендой Боруссии Дортмунд

Матс Хуммельс может продолжить карьеру в Италии

16 июня 2024, 13:11 |
572
0
Рома начала переговоры с легендой Боруссии Дортмунд
ФК Боруссия Дортмунд. Матс Хуммельс

«Рома» начала переговоры с окружением центрального защитника «Боруссии» Дортмунд Матса Хуммельса. Об этом сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго.

Несколько дней назад «Боруссия» сообщила об уходе Хуммельса из клуба. Сам 35-летний немецкий ветеран хочет остаться в Европе и не намерен принимать предложения их Саудовской Аравии.

Хуммельс требует зарплату в размере 3,6 миллиона евро в год. Такая сумма является вполне посильной для «Ромы».

Ранее сообщалось о том, что также Хуммельсом интересуется «Милан».

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Рома Рим Матс Хуммельс Боруссия Дортмунд свободный агент трансферы трансферы Серии A трансферы Бундеслиги
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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