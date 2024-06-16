Рома начала переговоры с легендой Боруссии Дортмунд

«Рома» начала переговоры с окружением центрального защитника «Боруссии» Дортмунд Матса Хуммельса. Об этом сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго.

Несколько дней назад «Боруссия» сообщила об уходе Хуммельса из клуба. Сам 35-летний немецкий ветеран хочет остаться в Европе и не намерен принимать предложения их Саудовской Аравии.

Хуммельс требует зарплату в размере 3,6 миллиона евро в год. Такая сумма является вполне посильной для «Ромы».

Ранее сообщалось о том, что также Хуммельсом интересуется «Милан».