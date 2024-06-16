Италия16 июня 2024, 13:11 |
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Рома начала переговоры с легендой Боруссии Дортмунд
Матс Хуммельс может продолжить карьеру в Италии
16 июня 2024, 13:11 |
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«Рома» начала переговоры с окружением центрального защитника «Боруссии» Дортмунд Матса Хуммельса. Об этом сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго.
Несколько дней назад «Боруссия» сообщила об уходе Хуммельса из клуба. Сам 35-летний немецкий ветеран хочет остаться в Европе и не намерен принимать предложения их Саудовской Аравии.
Хуммельс требует зарплату в размере 3,6 миллиона евро в год. Такая сумма является вполне посильной для «Ромы».
Ранее сообщалось о том, что также Хуммельсом интересуется «Милан».
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