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Чемпионат Европы
16 июня 2024, 11:03 | Обновлено 16 июня 2024, 11:26
554
0

Испания вышла в рекордсмены Euro по разгромам

«Фурия Роха» одержала 7-ю крупную победу в финальных турнирах ЧЕ

16 июня 2024, 11:03 | Обновлено 16 июня 2024, 11:26
554
0
Испания вышла в рекордсмены Euro по разгромам
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Испании, обыграв Хорватию со счетом 3:0, отпраздновала седьмую крупную победу в финальных турнирах чемпионатов Европы. Тем самым «Фурия Роха», обойдя Нидерланды, стала единоличным рекордсменом Еuro.

Причем гол, приведший к разгрому хорватов, испанцы забили уже на 45+2-й минуте. Быстрее оформляли крупный выигрыш только Франция в матче с Бельгией на ЧЕ-1984 - на 44-й и Германия в поединке с Шотландией на ЧЕ-2024 – на 45+1-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все крупные победы Испании на Euro

Дата

Стадия

Соперник

Счет

1.

10.06.2008

ГТ

россия

4:1

2.

16.06.2008

1/2

россия

3:0

3.

14.06.2012

ГТ

Ирландия

4:0

4.

01.07.2012

Финал

Италия

4:0

5.

17.06.2016

ГТ

Турция

3:0

6.

23.06.2021

ГТ

Словакия

5:0

7.

15.06.2024

ГТ

Хорватия

3:0
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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