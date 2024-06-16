Испания вышла в рекордсмены Euro по разгромам

Сборная Испании, обыграв Хорватию со счетом 3:0, отпраздновала седьмую крупную победу в финальных турнирах чемпионатов Европы. Тем самым «Фурия Роха», обойдя Нидерланды, стала единоличным рекордсменом Еuro.

Причем гол, приведший к разгрому хорватов, испанцы забили уже на 45+2-й минуте. Быстрее оформляли крупный выигрыш только Франция в матче с Бельгией на ЧЕ-1984 - на 44-й и Германия в поединке с Шотландией на ЧЕ-2024 – на 45+1-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все крупные победы Испании на Euro