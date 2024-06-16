Испания вышла в рекордсмены Euro по разгромам
«Фурия Роха» одержала 7-ю крупную победу в финальных турнирах ЧЕ
Сборная Испании, обыграв Хорватию со счетом 3:0, отпраздновала седьмую крупную победу в финальных турнирах чемпионатов Европы. Тем самым «Фурия Роха», обойдя Нидерланды, стала единоличным рекордсменом Еuro.
Причем гол, приведший к разгрому хорватов, испанцы забили уже на 45+2-й минуте. Быстрее оформляли крупный выигрыш только Франция в матче с Бельгией на ЧЕ-1984 - на 44-й и Германия в поединке с Шотландией на ЧЕ-2024 – на 45+1-й.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все крупные победы Испании на Euro
|
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
10.06.2008
|
ГТ
|
россия
|
4:1
|
2.
|
16.06.2008
|
1/2
|
россия
|
3:0
|
3.
|
14.06.2012
|
ГТ
|
Ирландия
|
4:0
|
4.
|
01.07.2012
|
Финал
|
Италия
|
4:0
|
5.
|
17.06.2016
|
ГТ
|
Турция
|
3:0
|
6.
|
23.06.2021
|
ГТ
|
Словакия
|
5:0
|
7.
|
15.06.2024
|
ГТ
|
Хорватия
|
3:0
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