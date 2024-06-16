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  4. Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Хороший старт всегда важен»
Чемпионат Европы
16 июня 2024, 14:15 |
205
0

Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Хороший старт всегда важен»

Лидер сборной Бельгии – о матче против Словакии

16 июня 2024, 14:15 |
205
0
Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Хороший старт всегда важен»
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне поделился ожиданиями от стартового матча на Евро-2024 против Словакии (17 июня, 19:00):

«На бумаге некоторые команды считаются большими фаворитами, чем мы. Но весь секрет в том, чтобы набрать форму по ходу турнира, а когда ты набрал обороты, произойти может все что угодно. Надеюсь, мы сможем продолжать играть так же, как во время подготовки к Евро.

Хороший старт важен всегда. Победа в первом матче – это замечательно, но мы выиграли первый матч на чемпионате мира в Катаре и все равно не вышли из группы. Постараемся как можно лучше провести подготовку в ближайшие дни и быть готовыми, как психологически, так и физически. Надеюсь, матч со Словакией станет для нас хорошим стартом на турнире.

Все говорят, что в конечном итоге мы не побеждаем. Но я начал играть за сборную Бельгии, когда на стадион ходили по 5000 зрителей. С 2014 года мы наблюдаем рост посещаемости, заполненные трибуны, и все поддерживают нас, так что невероятно приятно наблюдать наш прогресс.

Было бы неплохо достичь со сборной большего, но это сложно, учитывая разницу между нами и командами из других стран. Я просто стараюсь выполнять свою работу, как игрок – на благо всей команды. Если смогу сплотить других футболистов и научить их чему-то, будет здорово».

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Кевин де Брюйне сборная Бельгии по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024
Олег Дидух Источник: УЕФА
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